Wiosna w pełni, czas więc na letni cashback na aparaty i obiektywy Sony

Cashback Sony

W tym roku sezonowy cashback zaczął się 1 kwietnia i potrwa aż do 31 lipca. Wnioski o zwrot można składać jeszcze dłużej – do 30 września 2025 roku. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży, a do wniosku trzeba będzie dołożyć poza dowodem zakupu także zdjęcia wyciętego kodu kreskowego z numerem seryjnym aparatu oraz pudełka z miejscem po wyciętym kodzie.

Aparaty bezlusterkowe Sony objęte ofertą cashback

ILCE-7SM3 – 1000 zł

ILCE-7RM5 – 1000 zł

ILCE-7RM4 – 2000 zł

ILCE-7RM4A – 2000 zł

ILCE-7R – 1000 zł

ILCE-7M4G – 1700 zł

ILCE-7M4K – 700 zł

ILCE-7M4 – 700 zł

ILCE-7CM2 – 500 zł

ILCE-7CM2L – 500 zł

ZV-E1 – 1000 zł

ZV-E1L – 1000 zł

ILCE-6700 – 500 zł

ILCE-6700L+SELP1650 – 500 zł

ILCE-6700M+SEL18135 – 500 zł

ILCE-6700K+SELP16502 – 500 zł

Obiektywy Sony objęte ofertą cashback

SEL100400GM – 500 zł

SEL1224GM – 500 zł

SEL135F18GM – 500 zł

SEL14F18GM – 500 zł

SEL1635GM – 500 zł

SEL200600G – 500 zł

SEL2070G – 1000 zł

SEL24105G – 1000 zł

SEL2470GM – 1000 zł

SEL24F14GM – 1000 zł

SEL35F14GM – 500 zł

SEL50F12GM – 500 zł

SEL50F14GM – 500 zł

SEL70200GM – 1000 zł

SEL70300G – 500 zł

SEL85F14GM – 500 zł

SELP1635G – 500 zł

SEL2450G – 500 zł

SEL1625G – 500 zł

SEL90M28G – 500 zł

SEL1655G – 500 zł

Na cashback załapał się także aparat kompaktowy dla blogerów Sony CyberShot ZV-1M2, po którego zakupie możemy odzyskać 500 zł.

Letni cashback to tradycja, która w tych nieprzewidywalnych czasach może być wyjątkowo zachęcająca. Co więcej, lepiej nie czekać zbyt długo, ponieważ ruchy cenowe związane z cłami pozbawiają ceny na półach wszelkiej przewidywalności – jeśli złapiemy dobrą ofertę, to lepiej ją łapać, póki jest.

Regulamin oraz pełną listę sprzętu objętego promocją można znaleźć tutaj.