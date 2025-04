Home Tech Luki w systemach Apple mogły służyć do ukierunkowanych ataków. Ale już to naprawiono

Luki w systemach Apple mogły służyć do ukierunkowanych ataków. Ale już to naprawiono

Apple wydało dwie awaryjne aktualizacje zabezpieczeń. Ich cel to likwidacja dwóch luk typu zero-day. Są dowody na to, że zostały one wykorzystane w “niezwykle wyrafinowanym ataku” na określone telefony iPhone, iPady, a nawet Apple TV.