Sztuczna inteligencja w filiżance kawy

Choć na pierwszy rzut oka może brzmieć to śmiesznie i nieco absurdalnie, nic w tym dziwnego. Sztuczna inteligencja służy nam bowiem do ułatwiania codziennych czynności i automatyzacji tych aspektów życia, które nie wymagają zużycia naszej własnej energii mentalnej. Być może zamiast samemu głowić się nad wyborem odpowiedniego trybu prania warto pozostawić go maszynie. Jednak czy sztuczna inteligencja może odnaleźć swoje zastosowanie również w tych dziedzinach życia, w których chodzi o nasze własne gusta i preferencje?

AI a ekspresy automatyczne

Rynek automatycznych ekspresów do kawy rozwija się w dynamicznym tempie – według danych Credence Research jego wartość wzrośnie z 1,92 mld USD w 2024 roku do niemal 2,8 mld USD w 2032, co oznacza roczny wzrost na poziomie 4,7%. Za tym trendem stoi rosnące zapotrzebowanie na wygodę i jakość – konsumenci coraz częściej oczekują kawy w stylu baristycznym bez wychodzenia z domu. Młodsze pokolenia i osoby aktywne zawodowo napędzają ten trend, a rozwój technologii – zwłaszcza sztucznej inteligencji – sprawia, że ekspresy potrafią nie tylko zaparzyć kawę, ale też uczyć się preferencji użytkownika, optymalizować proces parzenia i sygnalizować konieczność konserwacji. Współczesna kultura kawowa idzie w parze z rosnącą świadomością ekologiczną, dlatego nowoczesne urządzenia projektowane są również z myślą o zrównoważonym rozwoju.

JURA – szwajcarska jakość spotyka sztuczną inteligencję

Ekspresy do kawy JURA to jeden z najlepszych przykładów, jak AI może wzbogacić codzienny rytuał picia kawy. Ta szwajcarska marka od lat stoi na czele innowacji w świecie urządzeń automatycznych. Sztuczna inteligencja i ekspresy automatyczne stanowią natomiast niemalże naturalne połączenie – obie technologie powstały, by w maksymalnym stopniu uprościć wykonywanie codziennych czynności i zautomatyzować wszystkie procesy, które nie wymagają uwagi użytkownika. Ekspresy do kawy JURA stanowią doskonały przykład wzbogacenia automatyzacji w oparciu o sztuczną inteligencję. Warto zaznaczyć, że szwajcarski producent przodował we wprowadzaniu tego typu rozwiązań do branży kawowej: pierwsze ekspresy do kawy JURA wyposażone w AI na rynek weszły w roku 2018, a więc aż 7 lat temu!

Jakie zastosowanie ma sztuczna inteligencja przy parzeniu kawy? Chociażby zapamiętywanie ulubionych naparów użytkownika i jego indywidualnych preferencji smakowych dzięki zaawansowanemu algorytmowi. W ekspresie JURA Ena 8 na wyświetlaczu jako pierwsze pojawiają się te napary, które wybieramy najczęściej – nie trzeba więc nawigować po skomplikowanym menu w poszukiwaniu ulubionych specjałów. To niewielkie udogodnienie idealnie pokazuje modelowe zastosowanie sztucznej inteligencji – maksymalne uproszczenie procesów, które kontrolować musi użytkownik.

Ekspresy do kawy JURA od lat wyznaczają rynkowy standard nowoczesnych ekspresów do kawy. Nie sposób przewidzieć, jakie jeszcze sposoby na uproszczenie kawowych procesów przy użyciu AI znajdą inżynierowie szwajcarkiej marki – w końcu boom na sztuczną inteligencję dopiero się rozpoczyna!

DeLonghi – włoska klasyka i AI?

Nie inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku legendarnej, włoskiej marki DeLonghi. Ponad stuletnie doświadczenie sprawia, że DeLonghi zawsze pozostaje na bieżąco z najnowszymi kawowymi trendami, jednocześnie czyniąc je dostępnymi i przystępnymi cenowo nawet dla początkujących kawoszy. Idealny przykład? Legendarny inteligentny ekspres do kawy DeLonghi Dedica.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w urządzeniach typu smart nie powinno nikogo dziwić. W końcu są one tworzone tak, by w jak największym stopniu ułatwiać życie kawoszy. DeLonghi Dedica wyposażona jest w algorytm znany nam już z urządzeń JURA.

Dedica sama uczy się naszych preferencji i ulubionych kawowych naparów. Nasze spersonalizowane wybory będą wyświetlać się w menu jako pierwsze. Co więcej, całe urządzenie można kontrolować zdalnie przy użyciu inteligentnej aplikacji Coffee Link, dzięki której w łatwy sposób stworzysz autorskie przepisy idealnie dopasowane do twojego gustu i zaparzysz je w swoim ekspresie. A wszystko bez wychodzenia z łóżka! W ten sposób sztuczna inteligencja już dziś pozwala nam cieszyć się ekspresami przyszłości!

Kawa przyszłości

AI już dziś zmienia sposób, w jaki pijemy kawę – ale to dopiero początek. Można sobie wyobrazić ekspresy analizujące nasz nastrój, dostosowujące smak napoju do pory dnia czy proponujące nowe mieszanki na podstawie historii parzenia. Algorytmy mogą też pomóc w oszczędzaniu energii i wody, co wpisuje się w rosnące oczekiwania ekologiczne. Najważniejsze jednak, że sztuczna inteligencja nie przejmuje kontroli – raczej ją oddaje. Uwalnia nas od mikrozadań, pozwalając skupić się na tym, co naprawdę się liczy: chwili relaksu z idealnie dopasowaną filiżanką kawy.

Ekspresy do kawy, takie jak JURA czy DeLonghi, są świetnym przykładem tego, jak AI może subtelnie i skutecznie poprawić jakość codziennego życia. Co ważne, w świecie, gdzie często boimy się dominacji sztucznej inteligencji, kawa pokazuje zupełnie inną perspektywę – technologię, która nie wyręcza nas całkowicie, ale wspiera i wzbogaca codzienność.