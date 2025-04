Home Gry i filmy Te dźwięki przeszły do historii. Zaskakująca decyzja Biblioteki Kongresu

Lista nagrań o znaczeniu ogólnokrajowym Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (National Recording Registry of the Library of Congress) to lista nagrań dźwiękowych, które Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych uznaje za znaczące kulturowo, historycznie lub estetycznie i które zasługują na trwałe zachowanie w społeczeństwie. Także każdy może się zgodzić z ty, że nie jest to byle co, a prestiżowe wyróżnienie dla nagrań dźwiękowych, które odegrały znaczącą rolę w amerykańskiej kulturze i historii. Z jednej strony trochę mnie dziwi w tej liście Minecraft, a z drugiej — czemu dopiero teraz wzięli dźwięk systemu uruchamiania Windowsa 95?