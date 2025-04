Frytkownica beztłuszczowa Tefal EY901N Dual Easy Fry w rewelacyjnej cenie na Amazon.pl

Tefal EY901N Dual Easy Fry – charakterystyka

Tefal Dual Easy Fry to nowoczesna frytkownica beztłuszczowa, która wyróżnia się przede wszystkim posiadaniem dużą pojemnością i dwiema niezależnymi szufladami do przygotowywania posiłków. Pozwala to na jednoczesne przygotowywanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin lub osób przygotowujących bardziej złożone obiady.

Kluczowe cechy i zalety:

Dwie szuflady o różnej pojemności: Urządzenie posiada dwie komory: większą XXL o pojemności 5,2 l oraz mniejszą o pojemności 3,1 l. Daje to łączną pojemność 8,3 l, oraz dużą elastyczność podczas przygotowywania posiłków

Urządzenie posiada dwie komory: większą XXL o pojemności 5,2 l oraz mniejszą o pojemności 3,1 l. Daje to łączną pojemność 8,3 l, oraz dużą elastyczność podczas przygotowywania posiłków Technologia gorącego powietrza: Podobnie jak inne frytkownice beztłuszczowe Tefal, wykorzystuje technologię cyrkulacji gorącego powietrza (Air Pulse), która umożliwia smażenie, pieczenie, grillowanie i odgrzewanie potraw z minimalną ilością tłuszczu lub całkowicie bez niego, zachowując przy tym chrupkość.

Podobnie jak inne frytkownice beztłuszczowe Tefal, wykorzystuje technologię cyrkulacji gorącego powietrza (Air Pulse), która umożliwia smażenie, pieczenie, grillowanie i odgrzewanie potraw z minimalną ilością tłuszczu lub całkowicie bez niego, zachowując przy tym chrupkość. Wszechstronność: Urządzenie oferuje 7 automatycznych trybów przygotowywania potraw, co ułatwia przygotowanie różnorodnych dań bez konieczności ręcznego ustawiania czasu i temperatury.

Urządzenie oferuje 7 automatycznych trybów przygotowywania potraw, co ułatwia przygotowanie różnorodnych dań bez konieczności ręcznego ustawiania czasu i temperatury. Funkcja synchronizacji (SYNC): Inteligentna funkcja SYNC pozwala tak zaprogramować obie szuflady, aby potrawy wymagające różnego czasu gotowania były gotowe dokładnie w tym samym momencie.

Inteligentna funkcja SYNC pozwala tak zaprogramować obie szuflady, aby potrawy wymagające różnego czasu gotowania były gotowe dokładnie w tym samym momencie. Intuicyjna obsługa: Tefal EY901N Dual Easy Fry wyposażony jest w cyfrowy panel dotykowy, który ułatwia wybór programów, regulację temperatury w zakresie 40-200° C i ustawienie timera z automatycznym wyłączaniem i sygnałem dźwiękowym.

Parametry

Moc: 2700 W

2700 W Pojemność całkowita: 8,3 L

8,3 L Pojemność szuflad: 1 × 5,2 l + 1 x 3,1 l

1 × 5,2 l + 1 x 3,1 l Liczba szuflad: 2

2 Technologia: Cyrkulacja gorącego powietrza

Cyrkulacja gorącego powietrza Liczba programów automatycznych: 7

7 Zakres temperatur: 40°C – 200° C

40°C – 200° C Timer: Tak

Tak Wyświetlacz: Cyfrowy, dotykowy

Cyfrowy, dotykowy Funkcje dodatkowe: Tryb SYNC (synchronizacja zakończenia gotowania w obu szufladach) Możliwość gotowania dwóch różnych potraw jednocześnie Automatyczne wyłączanie Sygnał dźwiękowy końca pracy Funkcja grillowania (dzięki specjalnemu rusztowi)

Możliwość mycia w zmywarce: Tak (dotyczy wyjmowanych części: szuflad, rusztów)

Tak (dotyczy wyjmowanych części: szuflad, rusztów) Kolor: Czarny

Czarny Materiał: Tworzywo sztuczne (obudowa), powłoka nieprzywierająca (wnętrze szuflad i ruszty)

Tefal EY901N Dual Easy Fry – przecena na 543,39 zł (-37%, 866,31 zł )

Frytkownica beztłuszczowa Tefal EY901N Dual Easy Fry dostępna jest w błyskawicznej okazji w sklepie Amazon.pl – link do promocji znajdziecie: tutaj. Porównywarka cen Ceneo potwierdza, że cena jest w tej chwili najlepsza w Polsce.