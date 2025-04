Home Foto TTArtisan 35mm T2.1 Cine – obiektyw dla filmowców

TTArtisan 35mm T2.1 Cine – obiektyw dla filmowców

Obiektywy TTArtisan gościły na naszych łamach wielokrotnie i za każdym razem widać było postęp – producent ambitnie próbuje dorównać optycznym potęgom i… coraz lepiej mu się to udaje. TTArtisan 35mm T2.1 Cine to kolejny ambitny produkt – pierwsze pełnoklatkowe szkło przeznaczone specjalnie do prac związanych z filmem i wyposażone w rozwiązania dla filmowców.