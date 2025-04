Turecki bojowy pojazd piechoty wjechał na poligon. Dlaczego Tulpar-S jest tak wyjątkowy?

Otokar pokazał potężny bojowy wóz piechoty Tulpar-S

Tulpar-S to pływający, gąsienicowy pojazd opancerzony zaprojektowany z myślą o wszechstronności – od intensywnych działań bojowych, przez misje pokojowe, po operacje ratunkowe. Mierzy 5,7 metra długości, 2,9 metra szerokości i 2,1 metra wysokości kadłuba, podczas gdy jego prześwit wynosi 450 mm. Masa całkowita tego pojazdu sięga 17000 kg, a na misje może ruszać z maksymalnie 10 osobami, bo kierowcą, dowódcą oraz ośmioma żołnierzami desantu, korzystając z turbodoładowanego silnika wysokoprężnego o mocy 360 KM, który umożliwia osiągnięcie prędkości ponad 70 km/h na lądzie i ponad 8 km/h w wodzie. Zasięg operacyjny? Co najmniej 500 km.

Na standardowe wyposażenie Tulpar-S składają się m.in. system podtrzymywania życia z ochroną CBRN, klimatyzacja, automatyczny system gaśniczy i przeciwwybuchowy, fotele odporne na eksplozje min oraz zaawansowana elektronika pokładowa. Opcjonalnie na ich pokładzie może też znaleźć się m.in. podgrzewacz silnika, pełna integracja C3I, ulepszone systemy świadomości sytuacyjnej, zasilanie awaryjne, wyświetlacze dowódcy oraz nawigacja oparta na GPS/INS. Sercem innowacji każdego Tulpara-S jest z kolei bezzałogowa wieża – zmodernizowana wersja Bozok 25 MKT, wcześniej stosowana w transporterze Arma 6×6.

Wspomniana wieża jest sterowana elektrycznie, stabilizowana i całkowicie zamknięta, a co najważniejsze, uzbrojona jest w automatyczne działko kal. 25 mm z podwójnym podajnikiem amunicji oraz w cyfrowy peryskop dzienno-nocny z termowizją. Jej modułowa konstrukcja pozwala na różnorodną konfigurację uzbrojenia, co z kolei potwierdza elastyczność Otokara w dostosowywaniu się do wymagań współczesnego pola walki. Sama premiera takiego bojowego pojazdu piechoty potwierdza zresztą strategiczne dążenie Turcji do wzmacniania niezależnych zdolności obronnych. Poprzez integrację technologii modułowej i nowoczesnych rozwiązań, Otokar stawia na połączenie mobilności, ochrony i siły ognia przy ciągłym zachowaniu kompaktowej formy pojazdu.

Tulpar-S od Otokara to znaczący krok naprzód w tureckim przemyśle obronnym. Jest to bowiem pojazd łączący nowoczesną technologię, mobilność i skuteczną siłę ognia w jednym wszechstronnym systemie. Dlatego też możemy założyć, że w miarę postępujących testów i ewentualnego wdrożenia operacyjnego, Tulpar-S może odegrać kluczową rolę w przyszłości zmechanizowanych jednostek piechoty – zarówno w Turcji, jak i poza jej granicami.