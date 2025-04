Tej inwestycji nikt się nie spodziewał. Firma z USA uderza w Chiny, aby ratować Amerykanów

Firma współzałożyciela Tesli walczy z niedoborem metali ziem rzadkich w cieniu napięć handlowych USA–Chiny

W obliczu narastającego konfliktu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, Amerykanie stoją aktualnie przed poważnym wyzwaniem – zabezpieczeniem stabilnych dostaw metali ziem rzadkich. Tak się bowiem składa, że Chiny odpowiadają za około 90% światowej produkcji i nałożyły niedawno ograniczenia eksportowe na siedem strategicznych surowców w odpowiedzi na amerykańskie cła. Sytuacja ta zwiększyła obawy o zależność USA od zagranicznych dostaw tych materiałów i w odpowiedzi na to firma Redwood Materials, założona przez współzałożyciela Tesli, JB Straubela, postanowiła działać.

Redwood Materials ma jasny cel – rozpocząć pionierskie działania w zakresie recyklingu akumulatorów litowo-jonowych. Chce odzyskiwać z nich cenne surowce, takie jak nikiel, kobalt i miedź w wielkim stylu, bo już teraz firma deklaruje efektywność odzysku na poziomie 95–98%, przywracając te materiały do łańcucha dostaw akumulatorów.

Nie jest to czcze gadanie, bo w 2024 roku firma przetworzyła już 20 GWh materiałów akumulatorowych, co z kolei ma ponoć wystarczyć do produkcji około 250000 pojazdów elektrycznych. Celem firmy jest jednak teraz zwiększenie zdolności produkcyjnej do 100 GWh rocznie już do 2026 roku, co teoretycznie ma pozwolić na pokrycie zapotrzebowania dla 1,3 miliona pojazdów elektrycznych.

Kobalt

Ta amerykańska firma nie zajmuje się oczywiście recyklingowaniem tylko wielkich pakietów akumulatorów z samochodów, co widać m.in. we współpracy z Lime, czyli amerykańskim liderem w zakresie floty rowerów i hulajnóg elektrycznych do wypożyczenia. Akumulatory z tych pojazdów wytrzymują około 500 cykli ładowania, a po osiągnięciu tego poziomu będą trafiać właśnie do zakładu recyklingowego Redwood w Nevadzie.

Musimy jednak pamiętać, że choć recykling jest obiecującym rozwiązaniem problemu niedoboru metali ziem rzadkich, to nie rozwiązuje go w pełni. Zwłaszcza w przypadku Stanów Zjednoczonych, które wciąż nie posiadają rozwiniętej infrastruktury do przetwarzania wielu z tych surowców, a jej budowa wymaga ogromnych inwestycji i czasu.