Wielki test cierpliwości graczy. Nikt nie chce kupować high-endowych GPU

To, co dzieje się w tym roku z kartami graficznymi, jest niepokojące. Nie chodzi tylko o problemy z palącymi się wtyczkami zasilania czy niewystarczającą liczbą jednostek ROP, ale także o ceny. Sugerowane ceny, które obowiązywały na początku roku, poszły w górę. Dotyczy to zarówno kart Nvidii, jak i AMD. Większość osób interesujących się lub zajmujących się branżą hardware’ową sugeruje, aby wstrzymać się z zakupem do momentu, gdy ceny się ustabilizują, ponieważ podobne sytuacje miały już miejsce. Z ostatnich doniesień wynika, że niektórzy posłuchali tych rad.