Nie niebieski, nie zielony – ekran śmierci Windows będzie wkrótce czarny jak noc

O planowanej zmianie Microsoft poinformował we wpisie na blogu. Choć mamy dzisiaj Prima Aprilis, producent nie jest znany z robienia sobie “heheszków”, więc można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nie mamy do czynienia z żartem z okazji pierwszego dnia kwietnia.

Kiedy Windows z nowym ekranem BSOD?

“BSOD” to nazwa powstała od słów “blue screen of death”. A ponieważ nowy będzie czarny (czyli “black”), skrót ten się nie zmieni. We wspomnianym wpisie możemy przeczytać, że Microsoft testuje “bardziej usprawniony interfejs użytkownika na wypadek nieoczekiwanych ponownych uruchomień, który lepiej odpowiada zasadom projektowania systemu Windows 11”.

Ogólnie ekran jest prostszy, ale niepozbawiony informacji technicznych, które pomogą w zidentyfikowaniu zaistniałego problemu. Użytkownicy uczestniczący w programie Windows Insider mogą wypróbować nowy BSOD w wersjach testowych kanałów Beta, Dev i Canary, ale w tych kompilacjach testowych będzie on wyświetlany jako… zielony ekran, zanim ostatecznie zostanie wydany jako czarny lub niebieski.

Jest to pierwsza poważna zmiana w BSOD od czasu, gdy Microsoft dodał “smutną buźkę” do niego w systemie Windows 8. Ten nowy projekt obejmuje błąd BSOD lub wadliwy sterownik i po prostu stwierdza, że “urządzenie napotkało problem i musi zostać ponownie uruchomione”.

W testowych wersjach systemu Windows 11 w 2021 roku Microsoft na krótko zmienił BSOD na czarny ekran, ale później powróciła do niebieskiego ekranu używanego od czasu wydania Windows 8. Wygląda na to, że ten nowy BSOD zostanie wkrótce wprowadzony w istniejącej wersji 24H2 systemu Windows 11. Jednak kiedy – tego póki co nie wiemy.