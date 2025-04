Windows na smartwatchu? Ten programista dokonał niemożliwego

Tytuł projektu: Windows on ARM

Cały projekt został ogłoszony 1 kwietnia, co naturalnie wzbudziło podejrzenia o żart. Jednak Monce szybko uciął spekulacje, dodając notatkę na szczycie strony projektu:

EDYTUJ 1.04.2025 – 22:20 UTC+2: To jest/było poważne i nie jest żartem. To jest UEFI na Pixel Watch 3 z możliwością uruchomienia Windowsa i Linuksa. Zobacz mu_seluna_platforms, jeśli interesuje Cię kod, który to napędza (badum tss)

Przedstawiając naszego szaleńca, Monce nie jest nowicjuszem w dziedzinie „wciskania” Windowsa na urządzenia, które nigdy nie były do tego przeznaczone. Wcześniej zasłynął projektem DuoWOA, mającym na celu uruchomienie Arm64 Windows 11 na dwuekranowym Microsoft Surface Duo, który pierwotnie działał pod kontrolą Androida. Tutaj przypomnę tylko o tym, jak wysokie wymagania ma Windows 11, a także o spekulacjach na temat masowych złomowaniach sprzętu elektronicznego.

Na koncie naszego wirtuoza znajduje się również projekt LumiaWOA, którego celem jest uruchomienie pełnej, nieograniczonej wersji Windows 10 lub 11 na kultowych Nokiach Lumia 950 i 950XL, które swego czasu były flagowymi urządzeniami z systemem Windows 10 Mobile. Teraz możliwe, że pomysł przerośnie twórcę, który wymyślił uruchomienia Windowsa na Google Pixel Watch 3

Według planów Monce, zamiast instalować pełną lokalną kopię systemu, spróbuje przekonać zegarek do uruchomienia obrazu Windows PE (Preinstallation Environment) z UEFI. To wymagałoby najpierw zainstalowania UEFI, a następnie włączenia trybu pamięci masowej USB. Niestety, kluczowy trzeci etap, czyli instalacja samego systemu operacyjnego na zegarku, pozostaje na razie na stronie nieudokumentowana. Wszystko, co chcecie wiedzieć na temat projektu czy autora znajdziecie w odnośnikach.