Xiaomi Fan Festival – urodzinowa uczta i promocja dla fanów

Urodzinowe promocje festiwalowe

Udało mi się prześledzić listę promocji, jaką z okazji Xiaomi Fan Festival przygotowała sieć RTV Euro AGD i chciałbym się z wami podzielić kilkoma pozycjami, które zwróciły moją uwagę.

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro to najmocniejszy i najdroższy smartfon z polecanych tu przeze mnie. Doczekał się już paru obniżek cen, a tu jest okazją, by sięgnąć po nieprzeciętną wydajność za rozsądną kwotę. Sercem urządzenia jest bowiem aspirujący do miana procesora z wyższej półki MediaTek Dimensity 9300+, współpracujący z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci flash UFS 4.0, Smartfon ma bardzo eleganckie wzornictwo: ultrasmukła ramka, obudowa z wytrzymałego aluminium i płaskie krawędzie dają bardzo stylowy efekt.

Za wyświetlanie obrazu odpowiada wyświetlacz 6,67″ z odświeżaniem 144 Hz i rozdzielczością 1220 × 2712 pikseli. Wyjątkową jakość obrazu zapewnia 12-bitowa reprodukcja kolorów, zgodność z HDR10+ i Dolby Vision oraz jasność, sięgająca 1600 nit w trybie HBM i 4000 nit w szczycie.

Najbardziej niezwykła jest jednak część fotograficzna, opracowana przez Xiaomi we współpracy z uznaną firmą Leica. Składa się nań główny aparat 50 Mpix, ze stabilizowanym szerokokątnym obiektywem 23 mm f/1.6, aparat 50 Mpix ze stabilizowanym teleobiektywem 60 mm f/2 oraz 12 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym 15 mm f/2/2. Poza optyką aparat ma także w oprogramowaniu dedykowane tryby kolorystyczne opracowane przez Leicę.

Bateria 5000 mAh, która zasila Xiaomi 14T Pro ma wprawdzie standardową pojemność, ale daleka od standardu jest prędkość ładowania – smartfon może przyjąć przewodowo do 120 W mocy, a bezprzewodowo do 50 W.

Xiaomi 14T Pro w ramach promocji festiwalowej dostępny jest w cenie 2689 zł, w kolorach czarnym, niebieskim i szarym.

Xiaomi 14T

Skoro był Xiaomi 14T Pro, to nie mogło zabraknąć jego nieco słabszego brata, czyli Xiaomi 14T, Identycznie jak wyższy model dostał dobry wyświetlacz, natomiast mocy obliczeniowej dostarcza tu układ MediaTek Dimensity 8300 Ultra, współpracujący z 12 GB RAM i 512 GB flash UFS 4.0. Akumulator ma tę samą pojemność 5000 mAh, ale uzupełnimy go mocą 67W, wyłącznie przewodowo.

Część fotograficzna także powstała przy współpracy z Leicą – i wygląda dość podobnie do 14T Pro, choć aparaty nie są identyczne. Składa się nań główny moduł 50 Mpix, ze stabilizowanym szerokokątnym obiektywem 23 mm f/1.6, aparat 50 Mpix ze stabilizowanym teleobiektywem 50 mm f/1.9 oraz 12 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym 15 mm f/2/2 – ten ostatni jest identyczny, natomiast pozostałe dwa mają także nieco mniejsze fizycznie matryce. Zestrojenie aparatów i oprogramowanie nie noszą jednak większych zmian i Xiaomi 14T potrafi w kwestii zdjęć naprawdę wiele.

Xiaomi 14T wyceniony został w promocji festiwalowej na 1899 zł, a dostępne kolory to czarny, niebieski, zielony i szary. Promocja na ten model trwa do 22 kwietnia 2025 roku.

Rodzina Xiaomi Redmi Note 14

Rodzina ta będzie szeroko reprezentowana w festiwalowej promocji – składają się na nią cztery modele:

Każdy z modeli dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych. Urządzenia Redmi Note 14 Pro jako jedyne zaczęły zresztą festiwalową promocję wcześniej (trwa od 28 marca) jednak finał i tak wyznaczony został na 27 kwietnia 2025 roku.

Najtańszy Redmi Note 14 to smartfon, który powinien przyciągnąć uwagę najmniej wymagających użytkowników – ma porządny i jasny ekran 6,67″, o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz i pojedynczy aparat główny 108 Mpix. Moc obliczeniową zapewnia dobrze się sprawdzający układ MediaTek Helio G99, który w zależności od wersji współpracuje z 6 lub 8 GB RAM.

Na drugim końcu rodziny znajduje się Redmi Note 14 Pro+ 5G – z ekranem o tej samej przekątnej, lecz podwyższonej do 1220 × 2712 pikseli rozdzielczości, napędzany układem Snapdragon 7s Gen 3, który zestawiony został z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci flash.

Jednak w przypadku tego smartfonu najbardziej wyróżnia się aparat fotograficzny, główny szerokokątny ma bowiem aż 200 Mpix, sporą fizycznie matrycę i stabilizowany szerokokątny obiektyw 23 mm o niezłej jasności f/1.7 – przekłada się to bardzo dobrze na jakość obrazu. Aparat ultrawide ma 8 Mpix, 15 mm ogniskowej i jasność f/2.2 – nie są to wartości flagowe, ale nie ma co się obawiać o jakość zdjęć.

A co ze średniakami z rodziny, czyli Redmi Note 14 Pro i Pro 5G? Najbardziej godny zainteresowania jest tutaj Redmi Note 14 Pro 5G – ze względu na łączność 5G oczywiście i nieco lepszą specyfikację. Sercem tego modelu jest układ MediaTek Dimensity 7300 Ultra, współpracujący z 8 GB pamięci RAM i 256 GB flash. Bateria 51150 mAh może być ładowana mocą 45 W. Natomiast reszta specyfikacji pokrywa się mniej więcej ze sporo droższym modelem Pro+5G – ekran jest identyczny, zestaw aparatów to także znany już team 200 Mpix+ 8 Mpix. Wybór tego modelu może być naprawdę niezłym kompromisem między ceną a możliwościami.

Pełną listę promocji znajdziecie tutaj – i wszystkiego się dowiecie. Wybór jest duży, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.