Złe wieści dla AMD. Ryzen 9 znowu uszkodzony podczas działania

To już trzeci przypadek uszkodzonego procesora Ryzen 9 9950X3D w ciągu ostatnich tygodni. Jednak za każdym razem rodzaj uszkodzeń był odmienny, toteż sprawa jest ciekawa. Wszystkie maja cechą wspólną – łączy je taka sama płyta główna.

Ryzen 9 a ASRock – co się dzieje?

W poprzednim przypadku Ryzen 9 9950X3D został uszkodzony bez żadnych zewnętrznych oznak, ale ten dosłownie eksplodował. Oba korzystały z tego samego modelu płyty głównej – ASRock X870 PRO RS. Użytkownik najnowszego przypadku zgłosił, że jego system ma zaledwie trzy tygodnie i kupił procesor w Micro Center. System nie wykazywał żadnych nietypowych oznak, choć procesor działał z nieco większą temperaturą niż normalnie. Wahała się od 58 do 58 stopni Celsjusza. Trochę to dużo, tym bardziej, że użytkownik korzystał z wydajnego chłodzenia AIO.

W praktyce system działał dobrze przy niewielkich obciążeniach i grach, ale użytkownik stwierdził, że spróbuje zwiększyć obciążenie, aby sprawdzić, czy coś jest nie tak z systemem. Po kilku godzinach sprzęt wyłączył się i nie chciał włączyć ponownie. No i to by było na tle a propos procesora. Ryzen 9 9950X3D miał piny odbarwione z powodu wysokiego napięcia/temperatury, aczkolwiek nie były uszkodzone ani wygięte.

Takie incydenty pokazują, że coś jest nie tak ze sposobem zarządzania napięciem i dostarczania go do procesorów na płytach głównych ASRock, szczególnie tych z serii 800. Co na to sam producent? Oczywiście bada sprawę, aczkolwiek albo robi to bardzo wolno, albo też nie ma żadnego pomysłu, co może działać nie tak, ponieważ nie mamy jeszcze od niego żadnych informacji na ten temat.