Wiele osób o tym nie wie, ale ZUS może im wypłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych

Czym w ogóle jest wspomniane subkonto ZUS? To specjalne konto dla osób należących do OFE oraz pozostałych ubezpieczonych urodzonych po 1968 roku, na które przekazywana jest część składek na ubezpieczenie emerytalne. Prawo do ich dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego członka OFE lub osobę urodzoną po 1968 roku, która nie przystąpiła do OFE. Jeśli zmarły nie wskazał spadkobierców, środki wchodzą w skład masy spadkowej. Warto jednak pamiętać, że dziedziczeniu podlegają jedynie środki z II filaru emerytalnego (OFE i inne subkonta). Środki z I filaru pozostają w budżecie ZUS. Inaczej mówiąc, jeśli zmarły odkładał składki do ZUS tylko w pierwszym filarze, jego pieniądze przejmuje państwo.

Aby otrzymać pieniądze z subkonta ZUS (II filar OFE), należy złożyć wniosek oraz dostarczyć skrócony odpis aktu zgonu, skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli dotyczy), a w przypadku dziedziczenia przez spadkobiercę, dokument tożsamości, a także akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. ZUS ma do 3 miesięcy na podział i wypłatę środków. Zazwyczaj wypłata następuje w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Spadkobiercą może być nie tylko rodzina, ale każda wskazana osoba fizyczna.

Po śmierci ubezpieczonego, na podstawie złożonego wskazania, ZUS zawiadamia osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków. Co istotne, nie ma żadnego limitu czasu na zgłoszenie się po te środki. Jeśli zmarły był członkiem OFE i zmarł przed osiągnięciem wieku emerytalnego, wniosek o wypłatę środków z subkonta należy złożyć do OFE. Fundusz ten zawiadamia ZUS, który ma następnie trzy miesiące na dokonanie wypłaty. Jeśli zmarły członek OFE osiągnął wiek emerytalny lub nie był członkiem OFE, wniosek należy złożyć bezpośrednio do ZUS.

A co jeśli zmarły nie wskazał żadnych osób uprawnionych? Środki zgromadzone na subkoncie wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że dziedziczą je najbliżsi członkowie rodziny (w pierwszej kolejności małżonek i dzieci), chyba że zmarły pozostawił testament, w którym powołał do spadku inne osoby. Osoby ubezpieczone mają również możliwość za życia wskazać, komu mają przypaść środki z OFE i subkonta po ich śmierci, co nie zawsze musi pokrywać się z kręgiem spadkobierców ustawowych. Średnia kwota zgromadzona na subkontach, wynosząca około 29 tys. zł, wskazuje, że jest to istotny aspekt finansowy, o którym warto pamiętać po śmierci bliskiej osoby.