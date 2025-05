Acer Nitro ES 4 Select to hulajnoga elektryczna, której nie będziesz się wstydził

Niedroga i dobra. Oto w skrócie elektryczna hulajnoga Acer Nitro ES 4 Select

Chociaż firmę Acer znasz zapewne głównie z laptopów, to cytując klasyka, future is now, old man. Ten producent już od dłuższego czasu zajmuje się produkowaniem elektrycznych hulajnóg, a tam, gdzie jest systematyczność i poświęcenie, tam jest też doświadczenie, co gwarantuje, że Acer Nitro ES 4 Select nie jest kolejnym modelem robionym na jedno kopyto koło.

Wszystko zaczyna się od rdzenia, a więc konstrukcji, która jest wykonana z aluminium, co pozwoliło producentowi zapanować nad wagą, wynoszącą 19,8 kilogramów. Innymi słowy, wniesienie Acer Nitro ES 4 Select do autobusu czy mieszkania to drobnostka. Zwłaszcza że tę elektryczną hulajnogę można złożyć w pół i zabezpieczyć po złożeniu specjalnym “hakiem” na błotniku. Producent postarał się też, żeby niespodziewany deszcz nie był dla użytkowników wyrokiem straconych pieniędzy, o czym świadczy norma odporności IPX5.

Najważniejsze drzemie jednak w piaście tylnego koła, a tym czymś jest silnik elektryczny o maksymalnej mocy aż 840 watów. Ta potęga jest wprawdzie ograniczana prędkością rzędu 20 km/h, której to limit wymusza aktualne prawo, ale taki pokład mocy jest rzeczywiście przydatny. Wystarczy tylko zmierzyć się z byle górką, żeby zrozumieć, że 840-watowa moc nie jest żadną przesadą, a jeśli szaleństwa nie będą waszą bajką, to wystarczy po prostu wybrać niższy z czterech dostępnych trybów jazdy. Innymi słowy, o wydajność nie musicie się martwić i najpewniej możecie też zapomnieć o strachu przed rozładowaniem, bo po około 5-godzinnym ładowaniu będziecie mogli przejechać dystanse do 45 km.

Jako że z dużą mocą przychodzi wielka odpowiedzialność, Acer zadbał o bezpieczeństwo nabywców Acer Nitro ES 4 Select na dwa sposoby. Mamy bowiem dostęp zarówno do całej masy odblasków i świateł LED (w tym kierunkowskazów na końcach kierownicy), jak i zaawansowanego systemu hamulcowego, który nawet dba o maksymalny zasięg na jednym ładowaniu. Z tyłu działa bowiem eABS, a z przodu hamulec tarczowy. Efekt? Na tej hulajnodze hamuje się pewnie, krótko i bez poślizgów, a kiedy zaczyna się zwalniać, to system KERS odzyskuje energię i ładuje nią akumulator. Sprytne.

Acer zrozumiał też, że 10-calowe opony nie są w stanie zapewnić pełnego komfortu i dlatego dorzucił do tej hulajnogi amortyzator z przodu. Nie jest to wprawdzie coś tak zaawansowanego, że wjedziecie Nitro ES 4 Select na nierówności i nic nie poczujecie, ale o nieprzyjemnych wibracjach czy przeskokach na nierównej kostce brukowej będziecie mogli zapomnieć. Ciekawe połączenie funkcji, jak na hulajnogę elektryczną za 2099 złotych, a więc stosunkowo niewiele, jak za model, który wygląda nowocześnie, jeździ konkretnie i nie udaje czegoś, czym nie jest. Więcej informacji na temat hulajnogi Acer Nitro ES 4 Select znajdziecie na stronie internetowej producenta oraz w sklepie RTV Euro AGD.