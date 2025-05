Acer Predator ES Storm – hulajnoga, która miasta się nie boi

Moc, która nie zawodzi

Predator ES Storm został wyposażony w silnik o mocy 500 W, umieszczony w tylnym kole, co zapewnia dynamiczne przyspieszenie i świetną trakcję nawet przy stromych podjazdach. W trybie sportowym hulajnoga potrafi zaskoczyć responsywnością – to sprzęt stworzony z myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach, którzy lubią poczuć moc pod stopami, ale i rękami. Kierownicę warto trzymać pewnie podczas dynamicznego startu.

Co istotne, w przeciwieństwie do wielu modeli dostępnych na rynku, hulajnoga Acera nie wyhamowuje automatycznie podczas jazdy z górki, utrzymując naturalną dynamikę jazdy. Dzięki temu podczas jazdy w dół zachowuje się bardzo stabilnie. O bezpieczeństwo dbają dwa skuteczne hamulce: przedni tarczowy oraz tylny elektroniczny z systemem e-ABS, który zapobiega blokowaniu koła podczas gwałtownego hamowania.

Komfort i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu

Na pierwszy rzut oka Predator ES Storm wyróżnia się solidną, aluminiową konstrukcją i charakterystycznym, gamingowym designem serii Predator. Całość waży 21 kg, a maksymalne obciążenie wynosi aż 120 kg, co czyni hulajnogę uniwersalną propozycją zarówno dla lżejszych, jak i nieco masywniejszych użytkowników.

O komfort podróżowania dba przedni amortyzator oraz szeroki podest, a 10-calowe, bezdętkowe opony odporne na przebicia pozwalają pewnie pokonywać miejskie nierówności, polbruk czy nawet żwir. Dzięki wodoodporności na poziomie IPX5 jazda w deszczu nie stanowi problemu. Zestaw świateł LED – przedni, tylny (pełniący również funkcję światła stopu) oraz szeroko rozstawione kierunkowskazy – zapewnia wysoką widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.

Zaawansowane funkcje i aplikacja mobilna

Hulajnoga współpracuje z aplikacją Acer eMobility, która pozwala m.in. na:

monitorowanie poziomu naładowania baterii,

sprawdzenie przejechanego i pozostałego dystansu,

zmianę trybów jazdy (w tym trybu sportowego),

zdalne blokowanie hulajnogi – skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą,

śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Na kierownicy znajdziemy duży wyświetlacz LCD, który prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, stan baterii, tryb jazdy, status Bluetooth i tempomatu. Warto jednak zaznaczyć, że wyświetlacz mógłby być jaśniejszy – w pełnym słońcu część wyświetlanych informacji bywa mniej widoczna.

Zasięg, ładowanie i wrażenia z jazdy hulajnogą Acer Predator ES Storm

Deklarowany przez producenta zasięg to aż 60 km na jednym ładowaniu, co w praktyce jest osiągalne – nawet przy masie kierowcy przekraczającej 90 kg można liczyć na realne 45 km w dynamicznych trybach jazdy. Akumulator o pojemności 16 Ah ładuje się do pełna w około 6 godzin, a zintegrowanie go z podestem gwarantuje niski środek ciężkości i bardzo dobrą stabilność.

W codziennym użytkowaniu Predator ES Storm sprawdza się zarówno podczas miejskich dojazdów, jak i na bardziej wymagających trasach – silnik radzi sobie z większością podjazdów, a amortyzacja i szerokie opony pozwalają na komfortową jazdę nawet po nierównym terenie.

Czy warto kupić Acer Predator ES Storm?

Acer Predator ES Storm to hulajnoga, która nie próbuje na nowo wymyślić tego segmentu rynku, ale skutecznie dopracowuje sprawdzone rozwiązania i oferuje szereg praktycznych funkcji. Wydajny silnik, pojemny akumulator, solidna konstrukcja, zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wygodna aplikacja mobilna sprawiają, że jest to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie.

Za cenę 2 599 zł otrzymujemy sprzęt, który doskonale sprawdzi się zarówno w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły, jak i podczas weekendowych wycieczek poza miasto. Jeśli szukasz hulajnogi elektrycznej, która łączy moc, komfort i nowoczesne technologie – Predator ES Storm zdecydowanie zasługuje na uwagę i więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej producenta oraz w ofercie sklepów Media Expert.