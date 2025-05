Problemy z aktualizacją Windows? Microsoft udostępnia oficjalny poradnik

Oficjalny poradnik naprawiania każdego błędu pobierania/instalowania aktualizacji jest przeznaczony dla systemów Windows 11 oraz Windows 10. W tym drugim przypadku może to nieco zaskakiwać, ponieważ pozostało już mniej niż pół roku do końca jego wsparcia. A co znajdziemy w poradniku?

Aktualizacja Windows – oto, jak rozwiązać problemy

Po premierze Windows 11 24H2, Microsoft zaktualizował oficjalny artykuł pomocy technicznej na swojej stronie internetowej dotyczący rozwiązywania problemów z Windows Update. Artykuł z wytycznymi ma na celu pomóc użytkownikom rozwiązać je… lub przynajmniej obejść . A teraz dodano do niego kilka nowych wskazówek.

Mówiąc szczerze, są one w większości banalne. Ot, na przykład – jeśli masz problem z aktualizacją, uruchom… systemowe narzędzie do rozwiązywania problemów. Znajduje się ono w systemowych ustawieniach “Aktualizacja i zabezpieczenia”. Bardziej praktyczna jest wskazówka, aby przeprowadzić czyszczenie pamięci podręcznej Windows Update. Microsoft twierdzi, że uszkodzone pliki pamięci podręcznej Update mogą powodować takie problemy, a zatem ich wyczyszczenie może pomóc. W tym celu:

naciśnij Win + R , wpisz services.msc i naciśnij Enter

znajdź usługę Windows Update , kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję “Zatrzymaj”

przejdź do C:\Windows\SoftwareDistribution.

usuń wszystkie pliki i foldery wewnątrz tego katalogu.

wróć do okna Usługi , kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows Update i wybierz opcję “Uruchom”.

Czytaj też: Windows 11 otrzymuje nową aplikację Kalendarz. Czym różni się od poprzedniej?

Oprócz tego Microsoft wymienił również typowe kody błędów związane z aktualizacją i krótkie opisy tego, co oznaczają w systemach Windows 10 oraz Windows 11:

0x800705b4: instalacja aktualizacji trwała zbyt długo lub została przerwana

0x80240034: proces aktualizacji utknął z powodu niekompletnej aktualizacji lub problemu z połączeniem

0x800f0922 lub 0x8007000E: nie można zainstalować aktualizacji z powodu niewystarczającej ilości miejsca na dysku

0x800F081F, 0x80073712 lub 0x80246007: uszkodzone lub brakujące pliki systemowe lub niekompletne pobieranie

0x80246007: brakujące pliki do pobrania lub wymagane pliki aktualizacji są niedostępne

0x80070002, 0x80070003 lub 0x80070057: aktualizacja nie została zainstalowana

0x80070422 : usługa aktualizacji systemu Windows jest wyłączona lub zatrzymana

0x80070020 : inny program lub proces blokuje proces aktualizacji systemu Windows

Są także kody błędów przeznaczone wyłącznie dla systemu Windows 11:

0x8007000d: problem z plikami usługi Windows Update lub uszkodzenie pamięci podręcznej aktualizacji

0x80070057 lub 0x80080005: uszkodzone pliki lub nieprawidłowa konfiguracja systemu

0xC1900101: niezgodny sterownik powoduje niepowodzenie aktualizacji

0x80248014: problem z bazą danych Windows Update lub usługa aktualizacji nie działa

0x80070005: błąd odmowy dostępu lub niewystarczające uprawnienia do instalowania aktualizacji.

Informacje takie mogą się przydać, aczkolwiek szkoda, że Microsoft nie podał sposobu na rozwiązanie każdego z wymienionych problemów.