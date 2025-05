Home Tech Oto AMD Radeon AI PRO R9700. Ma pobić RTX 5080 w zastosowaniach AI

Oto AMD Radeon AI PRO R9700. Ma pobić RTX 5080 w zastosowaniach AI

AMD zaprezentowało na targach Computex 2025 kartę graficzną Radeon RX 9060 XT do gier 1080p, a także Radeon AI PRO R9700. Jest to nowy procesor graficzny do stacji roboczych, który ma obsługiwać obciążenia AI. I jak chwali się producent – jest znacznie lepszy od RTX 5080.