Android 16 wprowadza funkcję, która zmieni smartfoina w komputer

Nowa funkcja może zadebiutować z wydaniem edycji Android 16 lub 17. Dzięki edycji beta tego pierwszego wiemy już, czego mniej więcej się spodziewać. Pierwsze testy pokazują, jak środowisko pulpitu może zmienić wielozadaniowość na urządzeniach z Androidem i przekształcić smartfonów w wszechstronne stacje robocze, ostatecznie rywalizujące z Samsung DeX.

Android 16 przynosi nowe możliwości dla użytkowników

Samsung DeX od dawna wyznacza standardy przekształcania smartfonów w stacje robocze przypominające komputery stacjonarne. Umożliwia użytkownikom podłączenie telefonu do zewnętrznego monitora i interakcję z aplikacjami w pływających oknach za pomocą klawiatury i myszy. Do tej pory tylko urządzenia Samsunga obsługiwały tę funkcję. Podejście Google jest bardzo zbliżone do DeX, ale dodaje elementy zorientowane na Androida.

Gdy użytkownicy aktywują tryb pulpitu, telefon Pixel renderuje interfejs w stylu komputera na zewnętrznym wyświetlaczu – za pośrednictwem USB-C. Nowy interfejs wprowadza pasek zadań na dole, umożliwiając przypinanie ulubionych aplikacji, dostęp do szuflady aplikacji na pełnym ekranie (przypomina menu Start systemu Windows) oraz przeglądanie ostatnio używanych aplikacji. Pasek stanu Androida znajduje się na górze, wyświetlając informacje systemowe, takie jak Wi-Fi, bateria i powiadomienia. Aplikacje otwierają się w zmieniających rozmiar, ruchomych oknach, a użytkownicy mogą je przyciągać do boków ekranu, aby lepiej wykonywać wiele zadań jednocześnie.

fot.: TechSpot

Czytaj też: Android 16 tuż za rogiem, a „piętnastka” nadal gości jedynie na ułamku urządzeń

Zwraca uwagę możliwość jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji w pływających oknach, z obsługą funkcji przeciągania i upuszczania między aplikacjami – oczywiście pod warunkiem, że aplikacje obsługują tę funkcjonalność. Znacznie zwiększa to możliwości wielozadaniowości Androida, wykraczając daleko poza ograniczony interfejs pulpitu dostępny obecnie na urządzeniach Pixel, w którym brakuje solidnego paska zadań i właściwego zarządzania oknami.

Tryb pulpitu Google’a opiera się na okienkach pulpitu, wprowadzonych po raz pierwszy w systemie Android 15 dla tabletów, umożliwiając użytkownikom otwieranie wielu aplikacji w oknach o dowolnym kształcie. Nowa funkcja przenosi tę możliwość na smartfony podłączone do zewnętrznych wyświetlaczy. Jednak wymaga dopracowania, szczególnie w zakresie zarządzania interakcją urządzeń peryferyjnych z telefonem i zewnętrznym wyświetlaczem.

Na razie tryb pulpitu pozostaje ukryty za opcjami programistycznymi i jest dostępny tylko dla tych, którzy chcą eksperymentować z oprogramowaniem beta.