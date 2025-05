Fizycy odkryli chiralny stan kwantowy, którego istnienie przeczy wszystkiemu, co wiedzą

Chiralność występuje między innymi w podwójnej helisie DNA bądź spiralnych wzorach na muszlach ślimaków. W odniesieniu do przełomu dokonanego przez autorów nowych badań mówi się natomiast o odkryciu nieznanego wcześniej chiralnego stanu kwantowego w materiale, który miał być niechiralny. Przedstawiciele Uniwersytetu w Princeton piszą o przebiegu zorganizowanych eksperymentów na łamach Nature Communications.

Materiał znany jako KV3Sb5 był przez długi czas uznawany za niechiralny, lecz w świetle ostatnich doniesień sytuacja uległa zmianie. Członkowie zespołu badawczego korzystali w tym celu ze skaningowego mikroskopu fotoprądowego, który umożliwił im wykrycie złamanych symetrii w fali gęstości ładunku. Objęty badaniami materiał topologiczny posiada strukturę sieci Kagome, a wyciągnięte wnioski mogą mieć przełożenie na rozwój technologii kwantowych.

Fizycy udzielili bowiem odpowiedzi na pojawiające się od dawna pytanie: czy takie materiały mogą spontanicznie łamać symetrię, tworząc chiralne stany kwantowe. Wcześniej taki fenomen wykryto w układach nietopologicznych, lecz w tym przypadku doszło do historycznego sukcesu. Miał on postać powtórzenia tego wyczynu w odniesieniu do topologicznego materiału kwantowego.

Chiralny stan kwantowy w materiale KV3Sb5 został zaobserwowany dzięki wykorzystaniu skaningowego mikroskopu fotoprądowego

Sieć Kagome ma postać dwuwymiarowego wzoru geometrycznego tworzonego przez połączone ze sobą trójkąty. Dotychczas zakładano, iż jest on z natury achiralny, lecz w 2021 roku doszło do przełomu. Nastąpił on przy udziale skaningowego mikroskopu tunelowego o wysokiej rozdzielczości. Stanowiło to wstęp do dalszych działań, których efekty obserwujemy teraz.

Kluczem w tym zakresie był skaningowy mikroskop fotoprądowy pozwalający na wykrywanie nieliniowej odpowiedzi elektromagnetycznej KV3Sb5 w świetle spolaryzowanym kołowo. Kiedy próbki były przechowywane w normalnych temperaturach, fotoprąd nie wykazywał preferencji między prawoskrętnym a lewoskrętnym światłem kołowym. Kiedy jednak temperatura została obniżona, fotoprąd stał się skręcony, co stanowi wyraźny dowód na chiralność.

Korzyści płynące z przeprowadzonych eksperymentów powinny mieć wpływ na technologie optoelektroniczne i fotowoltaiczne. Łamanie symetrii i określenie, w jakich warunkach ma ono miejsce, będzie miało przełożenie na zrozumienie koncepcji fizycznych pokroju przejść fazowych, magnetyzmu, nadprzewodnictwa oraz zjawisk topologicznych. Dostęp do zaawansowanych instrumentów sprawia natomiast, że fizycy z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.