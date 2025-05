Home Nauka Udało się po stu latach poszukiwań. Fizycy zarejestrowali „drugi dźwięk”

Każdy z nas wie dokładnie, co się dzieje, gdy do zbiornika z wodą przyłożymy w jednym miejscu źródło ciepła. Okazuje się jednak, że takie intuicyjne zachowanie, w którym stopniowo cała objętość cieczy się ogrzewa, nie dotyczy wszystkich sytuacji w naturze. Od ponad stu lat teoria wskazuje na to, że w niektórych sytuacjach ciepło zachowuje się jak dźwięk. Teraz udało się tego dowieść eksperymentalnie.