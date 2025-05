Google Pixel 9 Pro XL taniej – żaden Pixel nie ucierpi na takiej promocji

Google Pixel 9 Pro XL – kupisz go taniej w Media Expert

Google Pixel 9 Pro XL zyskał zasłużoną sławę swoimi aparatami fotograficznymi. Zestaw ten wygląda tak:

Aparaty główne:

– 50 Mpix, f/1.68, 25 mm (szerokokątny), 82°, 1/1,31”, dual pixel PDAF, OIS

– 48 Mpix, f/2.8, 113 mm (tele), 1/2,55”, dual pixel PDAF, OIS

– 48 Mpix, f/1.7, 13 mm (ultraszerokokątny), 123°, 1/2,55”, dual pixel PDAF

Aparat przedni

– 42 Mpix, f/2.2, 17 mm, 103°, dual pixel PDAF

Panorama zrobiona Pixelem 9 Pro XL

I choć nie są to najlepsze pod względem sprzętowym aparaty na rynku, to są świetnie oprogramowane – aplikacja jest bardzo dopracowana, pozwala na jednoczesne wykonywanie zdjęć RAW i JPG w większości trybów (nie tylko w trybie Pro), ma unikalne tryby panoramowania (także nocnego) i dodawania własnej osoby do fotografowanej grupy – a to wszystko przy zachowaniu bardzo dobrej jakości zdjęć, o czym miałem możliwość przekonania się na własne oczy podczas przygotowywania recenzji.

Wykonanie Pixela 9 Pro XL to kategoria premium – zarówno jeśli chodzi o naprawdę świetne wzornictwo, jak i jakość. Wewnątrz siedzi sobie układ Google Tensor G4 i 16 GB pamięci RAM – to jest zestaw, który wypada przeciętnie w benchmarkach, ale doskonale w praktyce, co jest efektem znakomitej optymalizacji oprogramowania. Pixel działa po prostu na co dzień znacznie lepiej niż wiele topowych konstrukcji z najmocniejszymi układami. I co ważniejsze, smartfon jest regularnie co miesiąc aktualizowany, a producent obiecał 7 lat pełnego wsparcia – Pixele otrzymają nie tylko poprawki bezpieczeństwa, ale też nowe wersje systemu (wkróce Android 16 w końcu).

W promocji weekendowej Media Expert taniej można kupić w zasadzie wszystkie kolory – różowy kwarc, porcelanowy, obsydian i zielono-szary. Nie wszystkie kombinacje kolorów i pojemności są oczywiście dostępne

Cena promocyjna obowiązuje z kodem „Weekend” i jak zwykle, kod powinien dodawać się do koszyka automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy dodać go ręcznie.