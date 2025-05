Home Nauka Astronomowie zdumieni. Takiego wnętrza Księżyca i Westy nikt się nie spodziewał

Astronomowie zdumieni. Takiego wnętrza Księżyca i Westy nikt się nie spodziewał

Grawitacja to jeden z podstawowych elementów otaczającej nas rzeczywistości. Z jednej strony jej działanie odczuwamy na co dzień i obserwujemy nawet w najdalszych rejonach przestrzeni kosmicznej. Z drugiej strony naukowcy mimo dekad wysiłków wciąż nie są w stanie jej dopasować do świata kwantowego, aby stworzyć ogólną teorię wszystkiego, która mogłaby spójnie tłumaczyć wszechświat w każdej skali. Nie zmienia to jednak faktu, że o grawitacji wiemy sporo, i jesteśmy w stanie wykorzystać ją do tego, aby zajrzeć tam, gdzie w inny sposób nie bylibyśmy w stanie zajrzeć, np. do wnętrza odległych od nas globów różnych rozmiarów.