Huawei Europe Enterprise Roadshow rusza w trasę. Zobacz technologię z bliska

Zobacz i zrozum technologię na Huawei Europe Enterprise Roadshow

Huawei Europe Enterprise Roadshow to mobilna wystawa, która jest prezentowana w różnych miejscach Europy. Już sama konstrukcja strefy wystawowej jest bardzo ciekawa, bo jest to modułowy kontener rozkładany z wielkiej przyczepy i można się solidnie zdziwić tym, ile przestrzeni wystawowej można tam zmieścić.

W tym roku na wystawie pojawią się rozwiązania dotyczące m.in. systemów pamięci masowej, rozwiązań transmisyjnych oraz sieci optycznej. Do tego wspierające działanie edukacji, dostawców internetowych, handlu detalicznego czy opieki zdrowotnej.

Poza zobaczeniem wystaw możliwe będzie samodzielne przetestowanie niektórych rozwiązań. Tym, co od zawsze wyróżnia tego typu prezentacje Huaweia są interaktywne stanowiska, z których można dowiedzieć się, jak działają konkretne technologie, bardzo często nawet bez znajomości technicznych zagadnień. Jeśli dane rozwiązanie jest już, a zazwyczaj jest, wprowadzone w jakimś miejscu świata, możemy dowiedzieć się, jak się spisuje i poznać część statystyk z tym związanych. Więc nawet jeśli w minimalnym stopniu interesujesz się technologią to jest to miejsce, które warto odwiedzić.

Na odwiedzających czeka też strefa relaksu z kawiarnią, konkursy z nagrodami oraz foto i wideo budka AI.

Trzy przystanki Huawei Europe Enterprise Roadshow w Polsce

Trasa Huawei Europe Enterprise Roadshow obejmie trzy polskie miasta. Start odbędzie się w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki 21 maja. 23 maja zawita przed Hotel Premier w Krakowie, a 26 maja pojawi się na parkingu hotelu Sofitel Grand w Sopocie.