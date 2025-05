Nie przegap okazji, znów można kupić iPhone’y w świetnej cenie!

Apple iPhone 16 Pro Max

Iphone 16 Pro Max to sprzęt, którego używam na co dzień i mogę go z czystym sumieniem polecić. Nie żeby był bez wad – są takie, niektóre dość irytujące, ale nie zmienia to faktu, że jest to świetnie wykonany i bardzo potężny smartfon. Po szczegóły odsyłam do recenzji oraz materiału wideo, tu z konieczności ograniczę się do informacji ogólnych.

Apple niechętnie zmienia wzornictwo, więc najnowszy flagowiec nie różni się pod tym względem zbytnio od poprzednika – nie ma co tu liczyć na zaskoczenie. Jakość wykonania to klasa superpremium, widać dbałość o drobiazgi – ot choćby krzywizny ekranu i obudowy dokładnie sobie odpowiadają, co nie zawsze udaje się (nawet renomowanej) konkurencji. Wydajność – z najwyższej półki, procesor Apple A18 Pro zapewnia ogromny zapas mocy obliczeniowej przy zupełnie niezłej efektywności energetycznej. Wydajność CPU i GPU jest znakomita (choć w benchmarkach już nie najwyższa), a 16-rdzeniowa jednostka neural engine to klasa sama dla siebie, jeśli chodzi o zastosowania AI.

Aparaty fotograficzne w iPhone 16 Pro Max tradycyjnie już są bardzo dobre, choć chińska konkurencja wiele się nauczyła i chińskie flagowce nie tylko potrafią często więcej, ale i efekty mogą być lepszej jakości. W iPhone niedomaga przede wszystkim aparat ultraszerokokątny, natomiast główny aparat radzi sobie bardzo dobrze, a i teleobiektyw sporo potrafi. Jeśli chodzi o filmowanie, sprzęt Apple’a wciąż nie ma sobie równych, a do tego ma znakomite wsparcie ze strony aplikacji zewnętrznych, takich jak Blackmagic Camera, Filmic Pro czy Kino.

W dzisiejszej ofercie Apple Day przecenione są:

Apple iPhone 16e

A na deser jest iPhone najtańszy, czyli iPhone 16e, dla tych, którzy potrzebują czegoś na lata, ale to „coś” nie musi wyrywać specyfikacją z kapci. Smartfon jest mały, kompaktowy, ma wydajny procesor, pełne wsparcie w oprogramowaniu.

Do tego raczej bardzo przeciętny aparat, ekran 60 Hz rodem z iPhone’a 14, ślamazarne ładowanie i brak MagSafe. Jednak to wciąż iPhone i mimo tych braków jest bardzo przyjemny w użytkowaniu. A podczas Apple Days tani stał się jeszcze tańszy:

Jak to z takimi okazjami bywa, nie trwają długo. Masz ochotę na iPhone’a? Korzystaj teraz 🙂