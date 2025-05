Już niedługo Steam Deck zyska ulepszone ładowanie

Steam Deck preview lub beta otrzymuje funkcję limitu ładowania baterii w najnowszej aktualizacji

Najważniejszą zmianą w trosce o długoterminową kondycję baterii handhelda od Valve jest funkcja limitu ładowania. Po jej włączeniu nasz Steam Deck przestaje się ładować po osiągnięciu ustawionego limitu (zwykle 80%), co przyczynia się do wolniejszego zużywania się baterii, a tym samym do dłuższej sprawności urządzenia.

Zgodnie z oficjalnym dziennikiem zmian, który możecie sprawdzić tutaj, wprowadzono funkcję limitu ładowania baterii. Po tej zmianie użytkownicy mogą na nowo zdefiniować maksymalny poziom naładowania akumulatora tej przenośnej konsoli. Firma Valve wskazuje, że implementacja ta ma na celu optymalizację długoterminowej kondycji baterii, ze szczególnym uwzględnieniem scenariuszy ciągłego zasilania lub dokowania. Dostęp do ustawień limitu ładowania baterii możliwy jest poprzez menu Ustawienia, w kategorii Zasilanie. Pozwoli to na większą swobodę tym, którzy mogą korzystać z urządzenia w inny sposób niż reszta.

Aktualizacja beta oprogramowania Steam Deck przynosi również kilka innych istotnych zmian. Oprócz wprowadzenia funkcji limitu ładowania baterii użytkownicy mogą zauważyć przeniesienie ustawień związanych z zasilaniem do dedykowanego menu, co sprawi bardziej intuicyjną kontrolę nad handheldem. Obejmuje to opcje wyświetlania procentowego wskaźnika baterii, regulacji jasności ekranu oraz konfigurowania limitu czasu bezczynności. Poza tym w tej wersji rozwiązano również problem z nieprawidłowym działaniem funkcji wklejania z klawiatury ekranowej oraz usunięto błąd wpływający na działanie żyroskopu w kontrolerze DualSense Edge.

Co prawda zmiany te głównie skupiły się na baterii, a nie na problemach, których nie jest tak wiele w porównaniu do innych, ale nie dziwię się, że są one tylko dla użytkowników testowych. Wcześniejsze ustawienia pracy akumulatorów zapewne były ustawione domyślnie w taki sposób, aby urządzenie dłużej było sprawne i dalekie od napraw. Taka zmiana może wpłynąć na przyszłą ilość reklamacji.