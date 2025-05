Wideorecenzja Keychron K2 HE. Przez palce do serca, a ta klawiatura kompletnie mną zawładnęła

W wersji w pełni złożonej (bo są też takie do samodzielnego montażu), oprócz samej klawiatury K2 HE, w pudełku znajdziemy: kabel Type-A do Type-C, odbiornik Type-A 2.4 GHz, specjalny adapter-przedłużacz do odbiornika – warto go użyć dla najlepszego zasięgu i niskiej latencji, umieszczając odbiornik blisko klawiatury. Jest też narzędzie 2-w-1 do zdejmowania keycapów i przełączników, śrubokręt, klucz imbusowy oraz oczywiście dodatkowe keycapy do dostosowania układu między macOS a Windows. Solidny zestaw na start. Keychron K2 HE to klawiatura w formacie 75%, ale co to tak naprawdę oznacza?

Procent przy modelu klawiatury (np. 60%, 65%, 75%, TKL/80%, 96%, 100%) oznacza jej rozmiar (form factor) w porównaniu do standardowej, pełnowymiarowej klawiatury (100%). Mówiąc prościej, procent ten wskazuje, ile klawiszy lub jakie sekcje klawiszy posiada dana klawiatura w stosunku do pełnego układu. Dla przykładu 80% (Tenkeyless / TKL) to najpopularniejszy kompaktowy rozmiar. Znika blok numeryczny (“ten keys” – stąd nazwa). Zachowuje rząd klawiszy funkcyjnych, klaster nawigacyjny i strzałki w ich standardowym układzie.

To dobry kompromis między funkcjonalnością a oszczędnością miejsca na biurku. Keychron KE H2 to przedstawiciel rozmiaru 75%. Podobnego do TKL, ale jeszcze bardziej skompresowanego. Klawisze funkcyjne, nawigacyjne i strzałki są ułożone blisko siebie. Zazwyczaj zachowuje się też rząd klawiszy funkcyjnych i strzałki, ale niektóre klawisze nawigacyjne (np. Insert, Print Screen) mogą być usunięte lub dostępne przez kombinację z klawiszem Fn. W przypadku KE H2 Mamy do dyspozycji łącznie 84 klawisze – wliczając rząd funkcyjny i strzałki.

Wśród elementów konstrukcyjnych warto wymienić obudowę z PCB, aluminiową płytę montażową, piankę wygłuszającą, piankę EPDM, folię PET na spodzie obudowy oraz silikonową matę na dno. To sugeruje przemyślaną konstrukcję pod kątem akustyki i feelingu. Co więcej, niektóre wersje K2 HE mogą posiadać eleganckie drewniane wstawki po bokach obudowy, dodające unikalnego charakteru. Keycapy w tej wersji to PBT Double-shot.

Keychron K2 HE oferuje trzy tryby połączenia:

Bluetooth: przełącz suwak na ‘BT’. Aby sparować nowe urządzenie, przytrzymaj Fn + 1 (lub 2, lub 3) przez 4 sekundy. Wskaźnik kanału Bluetooth zacznie migać. Wyszukaj na swoim urządzeniu “Keychron K2 HE” i połącz. Można sparować do 3 urządzeń i przełączać się między nimi krótkim naciśnięciem Fn + 1/2/3.

2.4 GHz: podłącz odbiornik 2.4 GHz (najlepiej przez adapter-przedłużacz) do portu USB w komputerze. Przesuń suwak na klawiaturze na pozycję ‘2.4G’. Połączenie powinno nastąpić automatycznie. W razie problemów, dostępna jest kombinacja Fn + 4 (przytrzymać 4s) do wymuszenia parowania z odbiornikiem.

Tryb przewodowy: przesuń suwak na ‘Cable’ i podłącz klawiaturę do komputera kablem USB-C. W tym trybie klawiatura jest zawsze aktywna (nie wchodzi w tryb oszczędzania energii) i jednocześnie się ładuje.

Sercem K2 HE są przełączniki magnetyczne, a konkretnie Gateron 2.0 Hall Effect. Różnicę w działaniu przełączników magnetycznych i mechanicznych możecie zobaczyć na poniższych ilustracjach (oczywiście w uproszczeniu).

Zasada działania przełącznika mechanicznego Zasada działania przełącznika magnetycznego

Kluczowe są tu możliwości konfiguracji za pomocą Keychron Launcher. To aplikacja webowa (działa w Chrome, Edge, Opera). Co ważne, działa tylko wtedy, gdy klawiatura jest podłączona do komputera kablem. Launcher pozwala m.in. na remaping klawiszy, regulację punktu aktywacji (kluczowa cecha przełączników Hall Effect), przypisywanie wielu komend do jednego klawisza (makra), a nawet tryb kontrolera do gier. Jak przystało na współczesny sprzęt nie zabrakło podświetlenia RGB. Sterujemy nim za pomocą kombinacji klawiszy Fn:

Włączanie/wyłączanie: Fn + Tab

Zmiana efektu: Fn + Q

Zwiększenie jasności: Fn + W

Zmniejszenie jasności: Fn + S

Zwiększenie prędkości efektu: Fn + T

Zmniejszenie prędkości efektu: Fn + G

Klawiatura Keychron K2 HE jest wyposażona w baterię o pojemności 4000 mAh. Czas ładowania przez port USB-C wynosi około 5 godzin. Do ładowania zalecane jest użycie zasilacza 5V/1A lub portu USB 3.0. Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik na boku, zaś po naładowaniu zmienia kolor na zielony. W trybie bezprzewodowym działa tryb Auto Sleep: po 10 minutach bezczynności wyłącza się podświetlenie (dowolny klawisz budzi urzązenie), a po 30 minutach klawiatura przechodzi w głęboki sen i rozłącza się (klawisz Spacji ją budzi i ponownie łączy).

PLUSY

Przełączniki magnetyczne Gateron 2.0 Hall Effect z zaawansowaną konfiguracją.

Trzy tryby łączności (Bluetooth multi-device, niskoopoźnieniowe 2.4 GHz, USB-C).

Wysoka jakość wykonania (aluminiowa płyta, keycapy PBT, warstwy wygłuszające, drewniane akcenty).

Pełna kompatybilność Mac/Windows z dedykowanym przełącznikiem i keycapami.

Bogaty zestaw akcesoriów (w tym dongle 2.4 GHz i adapter).

Pojemna bateria 4000 mAh i ładowanie USB-C.

Konfigurowalne podświetlenie RGB.

Cztery warstwy programowalne + trzy profile HE.

MINUSY

Zaawansowane funkcje zwykle oznaczają wyższą cenę (699 zł )

) Konfiguracja w Launcherze, warstwy i profile mogą wymagać czasu na opanowanie.

Konieczność podłączenia kabla do konfiguracji może być dla niektórych mało wygodna.

Układ 75% – jak zawsze, kwestia przyzwyczajenia dla użytkowników pełnowymiarowych klawiatur.

Dla kogo jest Keychron K2 HE? Zdecydowanie dla wymagających użytkowników, którzy szukają najwyższej elastyczności i możliwości personalizacji. Gracze docenią łączność 2.4 GHz i funkcje Hall Effect (Rapid Trigger, regulacja aktywacji). Profesjonaliści i entuzjaści skorzystają z trybu Bluetooth multi-device, kompatybilności Mac/Win i zaawansowanego oprogramowania. To klawiatura dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoim narzędziem pracy i rozrywki. Sprzęt do testów dostarczył sklep Shelter.pl, oficjalny dystrybutor marki Keychron w Polsce.