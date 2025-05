Bohemian Rhapsody – twórcy Kingdom Come Deliverance 2 dzielą się statystykami z gry

3 miliony sprzedanych kopii, a to dopiero początek

Warhorse Studios zaczęli z przytupem i przyświstem, starannie budując atmosferę oczekiwania przed premierą. Testerzy wspominali o wysokiej jakości technicznej gry, a polski podcast Czechostacja zrobił niesamowitą rozmowę z Joanną Nowak, konsultantką dbającą o prawidłowe odwzorowanie średniowiecznych Czech w grze. Oczekiwania były wielke i… producent nie zawiódł, dowożąc dopracowany produkt.

Gra dostępna jest na platformach PC, Xbox series S|X i Playstation 5, od premiery sprzedała się w 3 mln egzemplarzy – to znakomity wynik, wskazujący, że Kingdom Come: Deliverance 2 ma szansę przebić pierwszą część, która od premiery sprzedała się włącznie w 10 mln egzemplarzy. Zadowolenie studia jest oczywiste: fabuła jest świetna, niezwykle rozbudowana i została doceniona przez graczy, gra graficznie (mimo starszego silnika) stoi na wysokim poziomie, a błędów technicznych jest już w momencie premiery niewiele i nie psują rozgrywki.

Jak graliśmy przez te 3 miesiące, czyli historia 3 mln Henryków ze Skalicy

W Kingdom Come Deliverance 2 wiele spraw da się rozstrzygnąć pokojowo, posługując się charyzmą i obrotnym językiem. Niekiedy jednak bez piąchopiryny się nie da obejść, a biegłość w walce z pewnością ułatwia protagoniście przeżycie.

Średniowieczne Czechy to nie jest miejsce dla słabych. 3 mln Henryków ze Skalicy zabiło łącznie 489 136 125 ludzi. Najwięcej z nich pokonanych zostało mieczem – z tego 207 mln długim mieczem, którym Henryk posługuje się dwuręcznie, a 102 mln krótkim. 40 mln zostało litościwie zasztyletowanych, co oznacza, że padli na posterunku po cichu. Czy KCD2 to Assasin’s Creed? Nie wiem, ale się domyślam. Dodam tylko, że osobiście wolę jednak szablę niż miecz, ale doceniam zalety sztyletu.

Henryk zdecydowanie preferuje walkę na krótkim dystansie, ale to nie znaczy, że nie sięga po broń dystansową. Z odległości pokonanych zostało 55 088 512 przeciwników, przy czym 29,1 mln odstrzelonych zostało z kuszy, 19,8 mln z łuku (trudniej nim celować, a i strzały są słabsze), a 6,2 mln z piszczeli i zwłaszcza ten ostatni wynik jest imponujący – piszczel robi dużo huku, ale trafić z niej nawet w stodołę jest trudno, nie mówiąc o wrogach…

Znacie pewnie arturiański wzorzec, jakimi cnotami powinien wykazywać się rycerz? Jeśli nie, to się nie martwcie – Henryk też nie zna. Radzi sobie chłopina w życiu jak może, a że życie jest ciężkie, nic dziwnego, że pojęcie własności traktuje dość ulgowo. Pewnie dlatego w grze wytrychami otwarte zostało 194 719 132 zamków strzegących dostępu do 38,51 miliardów przedmiotów o łącznej wartości 2,43 biliona groszy praskich. Henrykowie przywłaszczyli sobie także 132,31 mln przedmiotów o wartości 107,94 mld groszy praskich wprost z sakiewek niczego niepodejrzewającej ludności. Nie przywłaszczył sobie wszakże żadnego mieszkania, a w sumie mógł…

Henrykowie lubią się także bawić – kto nie lubi? Z tej okazji wypili 24,6 mln piw i 31,2 mln win, spędzając w stanie podwyższonej świadomości łącznie 387 mln godzin. Henryk jak już pije, to z reguły spokojnie – jedynie 4,01 mln przeciwników pokonanych zostało na rauszu. Co jeszcze można powiedzieć o rozrywkowej stronie Henryka ze Skalicy? Grywa w kości i wygrywa – 67% wszystkich gier kończyło się na jego korzyść (u mnie 100%, ale to trzeba się wyposażyć w odpowiednie kości). Nie przepada natomiast za rozmową z baranami i trudno mu się dziwić.

Plany na przyszłość

Zupełnie niedawno Warhorse Studios udostępniło w Kingdom Come Deliverance 2 tryb hardcore, a w planie jest kolejny duży pakiet poprawek 1.3, usprawniający ekonomię i balans gry. Można też dokupić pakiet bonusowy DLC, który udostępnia krótką serię misji pozwalających na zdobycie lepszego sprzętu. Latem natomiast zobaczymy duży DLC rozbudowujący historię Henryka w zupełnie nowe rejony… Audentes fortuna iuvat – może do tego czasu uda mi się skończyć główny wątek? Mimo 117 godzin w grze większość fabuły wciąż przede mną 🙂