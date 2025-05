Sora sprawi, że Kreator Obrazów Bing zmieni się w kreator klipów wideo

Co prawda Microsoft nie opublikował żadnego publicznego ogłoszenia, ale w sieci pojawiają się informacje, że do wybranych użytkowników zostały wysłane zaproszenia informujące o wczesnych testach nowej funkcji. Są one w wersji beta, co oznacza, że ich funkcjonalność jest ograniczona.

Sora i Kreator Obrazów Bing mogą być świetną parą

Kreator Obrazów Bing to bardzo praktyczne narzędzie, w dodatku darmowe, dzięki któremu można generować przeróżne grafiki. A wspomniane nowe funkcje mają zbiorczą nazwę “Bing Video Creator”. I nazwa ta mówi nam już wszystko, prawda? Jak to działa? Jak donosi serwis WindowsLatest, musisz opisać film, który chcesz stworzyć, podając m.in. postacie, temat, tło i styl. Potem należy po prostu kliknąć na “Utwórz” i czekać na efekty.

Obecnie nie można zmienić proporcji, rozdzielczości ani czasu trwania. Proporcje to 9:16, rozdzielczość 480p, a czas trwania zaledwie 5 sekund. Co jednak istotne i póki co zniechęca – jak na razie wygenerowanie klipu zajmuje sporo czasu, w niektórych przypadkach może być to nawet kilka godzin! Fakt, że mamy to za darmo, może nieco osłodzić czas oczekiwania. Ale dzięki punktom punkty Microsoft Rewards będzie można to znacznie przyśpieszyć.

fot.: WindowsLatest

Sora, która ma odpowiadać za generowanie klipów, jest pierwszym modelem wideo OpenAI. Oferuje zaawansowane elementy sterujące, których nie uświadczymy w w Bing Video Creator. No i oferuje lepsze parametry oraz czas trwania klipu. Póki co wiemy już także, że narzędzie będzie dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej Bing, a następnie pojawi się na komputerach stacjonarnych. Wymagane będzie konto Microsoft.

Całość zapowiada się nieźle – zobaczymy, jak wypadnie w praktyce. Nastąpi to zapewne jeszcze w 2025 roku.