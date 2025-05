Home Tech Linux 6.15 jest już dostępny! Znamy pełną listę zmian

Linus Torvalds ogłosił wydanie Linuxa w wersji 6.15. Wprowadzone zmiany prezentują się solidnie, a już rozpoczęto prace nad wersją 6.16. Póki co do niej daleko. A co mamy obecnie?