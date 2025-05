Luminar Mobile po dugim oczekiwaniu trafia także na Androida i ChromeOS

Luminar Photo Editor

Luminar Photo Editor to dobrze znany z wcześniejszych edycji silnik z interfejsem dostosowanym do różnorodności urządzeń z Androidem i ChromeOS. Program dynamicznie dostosowuje się do różnej wielkości ekranów, zapewniając jednocześnie spójny wygląd i wygodny sposób pracy – uwzględniono między innymi specyfikę urządzeń o składanej konstrukcji.

W programie znajdziemy oczywiście standardowe możliwości edycyjne, znane z innych programów, służące do wywoływania RAW, korekcji barwnej, przycinania, są też zestawy efektownych filtrów wprowadzających efekty kolorystyczne, jednak siłą Luminara zawsze były narzędzia AI. Znajdziemy ich tu mnogość:

Udoskonalenia AI – automatyczne poprawianie zdjęcia na bazie analizy zawartości

Struktura AI – inteligentna poprawa detaliczności i wyostrzanie

Ponownie oświetlenie AI – zaawansowane efekty świetlne i inteligentna korekcja oświetlenia kadrów

Atmosfera AI – efekty atmosferyczne – mgły, zamglenia, perspektywa powietrzna z użyciem inteligentnych masek

Niebo AI – podmiana nieba z zachowaniem spójności barwy zdjęcia

Skóra AI – korekcja niedoskonałości skóry

Ciało AI – korekcja sylwetki

Chętnych, by dokładniej zapoznać się z działaniem powyższych narzędzi, zachęcam do przeczytania recenzji Luminara dla iOS – zanim zapoznam się ze zmianami w najnowszej wersji minie chwila, program został udostępniony dosłownie kilkadziesiąt minut temu w Google Play.

Luminar jest programem płatnym, ale koszt licencji nie jest porażający:

1 miesiąc – 14,99 zł

12 miesięcy – 89,99 zł

dożywotnia licencja – 179,99 zł

Jak za oferowane możliwości i wygodę, która czyni program użytecznym nawet dla osób całkowicie bez doświadczenia w edycji zdjęć, nie są to kwoty przesadzone. Czekam jeszcze na informację, czy licencje mogą być współdzielone między iOS i Androidem, zaktualizuję tekst, gdy się w tej kwestii upewnię.