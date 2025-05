Lumma – ten szkodnik zainfekował 394 000 komputerów z systemem Windows

Microsoft twierdzi, że Lumma Stealer, zwany również LummaC2, to oprogramowanie typu malware-as-a-service (MaaS) opracowane przez Storm-2477. Jest używane przez cyberprzestępców jako narzędzie do kradzieży poufnych informacji z aplikacji, takich jak przeglądarki, portfele kryptowalut i inne miejsca.

Lumma – w jaki sposób zagraża?

Lumma jest rozpowszechniana za pośrednictwem różnych złośliwych kampanii, w tym wiadomości phishingowych, fałszywych reklam, pobierania danych z zainfekowanych stron internetowych, aplikacji zainfekowanych trojanami i wprowadzających w błąd, fałszywych testów CAPTCHA. Przykładem takich kampanii jest reklama “aktualizacja Chrome”, która pojawiała się na stronach.

Aby uniknąć pułapek tego typu, użytkownikom zaleca się, aby pobierali dane wyłącznie z oficjalnych stron internetowych. W przypadku przeglądarki najlepiej oczywiście dokonać aktualizacji z jej poziomu. Po udanej infekcji Lumma może kraść dane. A konkretnie:

wyodrębnia zapisane hasła, pliki cookie sesji i dane autouzupełniania z przeglądarek Chromium (w tym Edge), Mozilla i Gecko;

aktywnie wyszukuje pliki portfeli, rozszerzenia przeglądarek i klucze lokalne powiązane z portfelami takimi jak MetaMask, Electrum i Exodus;

atakuje dane z różnych wirtualnych sieci prywatnych (VPN) (.ovpn), klientów poczty e-mail, klientów FTP i aplikacji Telegram;

zbiera pliki znalezione w profilach użytkowników i innych popularnych katalogach, szczególnie te z rozszerzeniami .pdf, .docx lub .rtf.;

zbiera dane telemetryczne hosta, takie jak informacje o procesorze, wersji systemu operacyjnego, ustawieniach regionalnych systemu i zainstalowanych aplikacjach, w celu dostosowywania przyszłych ataków lub profilowania ofiar.

fot.: Microsoft

Powyższa mapa pokazuje zasięg ataków. Jak widać – w naszym rejonie było ich bardzo dużo. Ale Microsoft zakończył swój wpis na blogu pozytywną notką. Firma potwierdziła, że jej program antywirusowy Defender jest teraz w stanie wykryć LummaC2. Zostanie on oznaczony jako następujące trojany lub podejrzane zachowanie:

Win32/LuammaStealer

Trojan:JS/LummaStealer

Trojan:MSIL/LummaStealer

Trojan:Win32/LummaStealer

Trojan:Win64/LummaStealer

TrojanDropper:Win32/LummaStealer

Trojan:PowerShell/Powdow

Trojan:Win64/Shaolaod

Win64/Shaolaod

Win32/MaleficAms

Win32/ClickFix

Win32/SuspClickFix

Trojan:Win32/ClickFix

Trojan:Script/ClickFix

Win32/RegRunMRU

Trojan:HTML/FakeCaptcha

Trojan:Script/SuspDown

To samo dotyczy Defender for Office 365 i Defender for Endpoint. Dlatego jeśli dotąd nie zdarzyło Ci się pobierać instalatorów z niepewnych źródeł, możesz spać spokojnie.