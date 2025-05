Microsoft Edge 136 zaczyna wdrażanie SI. Czy ma to sens?

W zaktualizowanym dokumencie pomocy technicznej Microsoftu można znaleźć zapowiedź tego, że ikona pola wyszukiwania Bing lub Search zostanie zastąpiona ikoną Copilota. Tak więc domyślne szukanie będzie odbywać się przy wykorzystaniu SI. Microsoft nie ustaje w zasypywaniu użytkowników swoich produktów rozwiązaniami opartymi o nią, choć nie każdemu się to podoba.

Edge i Copilot coraz ściślej powiązane

Jak działa Copilot w Edge? Powrócę do wspomnianego wyszukiwania – po wybraniu jednego z sugerowanych monitów Copilot otworzy się z monitami gotowymi do użycia. Na razie nowości czekają na wdrożenie, które zacznie się etapami w tym tygodniu i obejmie te kraje, w których Copilot jest dopuszczony. Pod maską pojawia się kilka nowych flag, np. “Edge Copilot Mode”, która – jak podaje Microsoft – ma “zmienić Edge w doświadczenie zorientowane na Copilota”.

Pierwszy nowy dodatek nazywa się “Copilot-inspired New Tab Page”. Po włączeniu Copilota pojawia się na pustej lub nowej karcie, gdzie zastępuje pasek wyszukiwania Bing i MSN lub inne funkcje. Microsoft reklamuj go tak: “Czatuj, wyszukuj i nawiguj za pomocą nowoczesnej nowej strony karty – zainspirowanej Copilotem”. Ponadto producent eksperymentuje z kontrowersyjną funkcją o nazwie “Context Clues”, która może podawać odpowiedzi sztucznej inteligencji na podstawie “bieżącej strony internetowej, historii przeglądarki lub preferencji w przeglądarce Microsoft Edge”. Czy to oznacza, że Copilot może teraz przeglądać historię Twojej przeglądarki?

fot.: WindowsLatest

Konkretnej odpowiedzi na to pytanie póki co nie ma. Istotny jest fakt, że to opcja, którą można w dowolnej chwili wyłączyć. Podobnie jak “wbudowana wyszukiwarka Copilot”, która przekierowuje zapytania do wyszukiwarki Copilot w serwisie Bing.com.

Czy to dobrze, czy źle? W chwili obecnej trudno ocenić. Jednak rozwiązania tego typu niekoniecznie muszą każdemu się podobać.