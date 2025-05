Home Tech Microsoft rozwiązuje odwieczny problem użytkowników Windows. Nadchodzi FAQ 2.0

Microsoft rozwiązuje odwieczny problem użytkowników Windows. Nadchodzi FAQ 2.0

Już dużo wcześniej pojawiła się podobna informacja o możliwej konwersacji z Windowsem na temat jego specyfikacji, ale było to tylko w fazie planów. Dopiero od niedawna trafia on do programu Windows Insider w postaci strony FAQ i udziela prostych odpowiedzi w celu pomocy zrozumienia podstaw o sprzęcie. Dla mnie jest to o tyle zabawne, że kanały Insider są przeznaczone dla programistów i testerów i zazwyczaj są to osoby, które doskonale znają się na sprzęcie, choć z drugiej strony mogą sprawdzić, czy ta nowość nie pisze bzdur.