Microsoft testuje Xbox Copilot w aplikacji mobilnej. Gracze przyjmą nowy pomysł czy odrzucą?

Wczesna wersja Xbox Copilot, dostępna w aplikacji mobilnej Xbox pozwala przeglądać ostatnie osiągnięcia Xbox, otrzymywać rekomendacje gier na podstawie swojej historii rozgrywek oraz prosić o wskazówki i poradniki dotyczące ukończenia gier. Asystent umożliwia także zdalne pobieranie i instalowanie gier na konsoli. Podobnie jak główny Copilot Microsoftu, Copilot for Gaming posiada konfigurowalny głos oraz podobny interfejs czatu. Kluczową zaletą asystenta jest jego świadomość kontekstu. Wie, w jaką grę gramy i rozumie naszą aktywność, więc może odpowiadać na pytania dotyczące interesujących gier, dostarczać linków do dodatkowych informacji oraz udzielać odpowiedzi na podstawie konta, historii gry i osiągnięć.

Microsoft ma ambitne plany przekształcenia Copilot w inteligentnego trenera gamingowego. Firma demonstrowała już wcześniej, jak przyszły interfejs Copilot for Gaming mógłby wspierać graczy w Overwatch 2, wskazując na błędy popełnione podczas gry lub rekomendując dobre wybory bohaterów, które uzupełniałyby resztę drużyny. Podobne funkcje zostały zaprezentowane w grze Minecraft, gdzie można było zadawać asystentowi pytania o tworzenie przedmiotów. Podobna funkcja jest już dostępna w Copilot Vision na Windows.

Microsoft nie jest jedyną firmą, która widzi potencjał w asystentach AI dla graczy. Nvidia niedawno udostępniła publicznie swojego asystenta AI dla PC o nazwie “G-Assist”, który zapewnia pomoc w grach, dostrajanie i doradztwo. G-Assist może dostarczać diagnostykę w czasie rzeczywistym i rekomendacje mające na celu zmniejszenie wąskich gardeł systemu, poprawę efektywności energetycznej, optymalizację ustawień gier, podkręcanie GPU i wiele więcej (nie jest jednak czatbotem). To pokazuje, że cała branża gamingowa rozpoznaje potrzebę inteligentnego wsparcia dla współczesnych gier. Obecnie Copilot for Gaming jest dostępny dla testerów w USA, Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Singapurze. Microsoft opublikował pełną listę krajów, które mogą uzyskać dostęp do wersji beta, ale wygląda na to, że większość Europy na razie musi się obejść smakiem.

Wprowadzenie asystentów AI do gamingu wpisuje się w szerszy trend wykorzystania tej technologii do poprawy doświadczeń użytkowników w różnych dziedzinach. W przypadku gier, gdzie gracze często napotykają na skomplikowane mechaniki, rozległe światy do eksploracji i czasochłonne wyzwania, AI może pełnić rolę inteligentnego przewodnika. Choć asystenci AI w grach oferują obiecujące możliwości, powstają również pytania o ich wpływ na naturalną krzywą uczenia się i satysfakcję z samodzielnego odkrywania sekretów gier. Niektórzy gracze mogą obawiać się, że zbyt duże wsparcie AI może zmniejszyć poczucie osiągnięcia związane z pokonywaniem wyzwań własnym wysiłkiem. Z drugiej strony, dla nowych graczy lub osób z ograniczonym czasem na granie, asystenci AI mogą być kluczem do bardziej dostępnego i przyjaznego doświadczenia gamingowego.