Znakomity ekspres przelewowy Moccamaster Select KBG 741 w świetniej cenie

Moccamaster Select KBG 741 – srebrny champion

Daleko mi do najbardziej zagorzałych fanów kawy, którzy z jej przygotowania tworzą prawdziwy rytuał z mielenia, nalewania wody, powolnego parzenia i tak dalej. Szanuję, nawet rozumie, ale… nie mam do tego dość samozaparcia i czasu. Przyznaję jednak, że rozumiem ich niechęć do ekspresów automatycznych – mi także kawa przygotowana z ich pomocą zwykle nie smakuje.

Nieco lepiej w moim prywatnym rankingu wypadają ekspresy kolbowe, po odrobinie eksperymentowania z mieleniem, ustawianiem temperatury i wstępną infuzją udawało mi się bowiem zrobić z ich pomocą coś, co bez zastrzeżeń nadawało się dla mnie do picia. Okazało się jednak, że najbardziej odpowiada mi kawa z ekspresu przelewowego i tak na półeczce rozgościł się u mnie Moccamaster Select KBG 741.

Jest to urządzenie pod wieloma względami wyjątkowe – bardzo tradycyjne, a wg niektórych nawet przestarzałe w formie. Istotnie, mamy tu prosty metalowy korpus z plastikowymi wstawkami, przeźroczysty zbiornik mieszczący 1,25 l wody, zdejmowaną do czyszczenia metalową „fajkę” przelewu i plastikowy moduł na filtr i kawę z blokadą kapania. Na dole pod przelewem znalazła się metalowa, podgrzewana płyta na dzbanek.

Sterowanie jest uproszczone do maksimum – mamy do dyspozycji mechaniczn włącznik sieciowy (z automatycznym wyłącznikiem) oraz dwustanowy, także mechaniczny przycisk, którym wybieramy, ile czy chcemy zaparzyć pełen dzbanek kawy, czy też połowę – w tym drugim wypadku strumień wody będzie wolniejszy, lecz dzięki temu kawa będzie równie aromatyczna.

temperatura parzenia to 92°- 96°C

czas parzenia ok. 5 – 6 minut

utrzymanie temperatury kawy 80°- 85°C – zgodne z wymaganiami ECBC/SCAE/SCAA

automatyczne wyłączanie po 40 minutach

dziewięciootworowa głowica zraszająca zapewniająca dokładne i równomierne zwilżanie w filtrze kawy

grzałka podgrzewająca wodę z miedzi z podwójną osłoną zabezpieczającą

obudowa z aluminium z podwójną osłoną zabezpieczającą

płyta podgrzewająca, pokryta specjalną farbą emaliową, z automatyczną regulacją temperatury

uchwyt filtra z blokadą kapania

5 lat gwarancji

Ekspresy Moccamaster dzięki prostej, ale bardzo dopracowanej konstrukcji są niezwykle niezawodne, a kawa z nich jest znakomita. Dodatkową zaletą Moccamaster Select KBG 741 jest doskonała naprawialność – urządzenia objęte są 5-letnią gwarancją, a większość części zamiennych jest łatwo dostępna w sklepach i można je wymienić we własnym zakresie.

W promocji sieci Media Expert dostępny jest do końca dzisiejszego dnia Moccamaster Select KBG 741 Silver – czyli wariant srebrny, za jedyne 899 zł z kodem Weekend, który powinien dodać się automatycznie do koszyka. Jeśli tak się nie stanie – należy go dodać ręcznie.