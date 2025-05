Home Tech Używasz Firefoxa? Właśnie pojawiła się jego aktualizacja

Używasz Firefoxa? Właśnie pojawiła się jego aktualizacja

Mozilla regularnie wydaje nowe edycje przeglądarki Firefox. Niestety – bardzo często są one nie do końca sprawdzonym produktem i trzeba do nich dodawać łatki. Tak właśnie mamy w przypadku edycji 138, która otrzymuje już trzecią.