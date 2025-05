MSI rzuca wyzwanie Samsungowi z nowymi monitorami OLED dla graczy

Firma MSI zaprezentowała dwa ze swoich najpotężniejszych dotychczas monitorów do gier. Oba wyposażone są w panel QD-OLED trzeciej generacji firmy Samsung Display, który poprawia wierność wizualną i pozostaje ultraresponsywny, co poprawia wrażenia podczas grania i oglądania multimediów.

Monitory MSI robią wrażenie!

Pierwszym monitorem jest MPG 271QR QD-OLED X50, który jest w stanie osiągnąć częstotliwość odświeżania do 500 Hz. Jest to jeden z pierwszych na świecie monitorów do gier 2K QD-OLED. Posiada certyfikaty ClearMR 21000 i DisplayHDR True Black 500, co ma zapewniać doskonałe i wyraźne efekty wizualne w każdym zastosowaniu.

Drugi monitor, MAG 272QP QD-OLED X50, jest podobny, z wyjątkiem braku czujnika AI Care. Oferuje również rozdzielczość 2K, częstotliwość odświeżania 500 Hz i czas reakcji GtG 0,03 ms, co zapewnia świetne wrażenia z gry.

Oba wyposażono w wyświetlacze 27-cali, a 2K to rozdzielczość 2560×1440 pikseli. Ponieważ czas reakcji wynosi zaledwie 0,03 ms GtG, można spodziewać się, że czas przejścia między klatkami jest niezauważalny, co czyni je idealnymi do gier e-sportowych. Ponadto MSI twierdzi, że te monitory oferują “przełomową technologię opartą na sztucznej inteligencji” dla zwiększenia niezawodności i wrażeń.

AI Care to czujnik, który wykorzystuje moc iC opartego na NPU. Może rejestrować obrazy co 0,2 sekundy. Ta funkcja pomaga wykrywać użytkowników i śledzić ludzkie kształty z dużą dokładnością, umożliwiając dynamiczne dostosowywanie ustawień. Inną funkcją jest autorska OLED Care. Jej celem jest ochrona ekranów monitora przed wypaleniem, co jest powszechnym zjawiskiem w przypadku paneli OLED.

Można się spodziewać, że modele te będą dość drogie, ponieważ istniejące modele QD-OLED z najwyższej półki firmy MSI, takie jak MAG 271QPX, już kosztują około 2,5 tys. zł – ale mają niższą częstotliwość odświeżania i panele QD-OLED poprzedniej generacji. Niestety, jak na razie szczegółowe specyfikacje tych monitorów nie są jeszcze publiczne, a MSI nie ogłosiło cen i dostępności tych monitorów.