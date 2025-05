Nauka i zabawa – tablet Huawei gwarantuje to na lata

Dlaczego warto wybrać tablet

Nie ma większych wątpliwości, że jeśli chodzi o wybór sprzętu komputerowego dla dzieci, dominuje u nas przekonanie, że powinien to być laptop. Widać to po decyzjach zakupowych, podobne myślenie zrodziło też program laptop dla dziecka. Tymczasem mimo swojej dużej uniwersalności klasyczny notebook nie zawsze jest rozwiązaniem optymalnym – to w końcu sprzęt dość duży, niezbyt lekki, a do tego relatywnie podatny na uszkodzenia.

Tablety dawno już wyrosły z problemów wieku dziecięcego i dziś z ich pomocą zrobimy większość tego, co na laptopie. Nauka? Oczywiście. Obróbka tekstu? Ależ tak. Obróbka zdjęć? A jakże, co więcej tablet często ma w tym przypadku wyraźną przewagę jakości kolorów na ekranie w porównaniu z niedrogim laptopem, a ekrany typu PaperMatte to w ogóle inna liga, dzięki swojemu wykończeniu bowiem przypominają matową kartkę papieru, znacząco redukując poziom zmęczenia wzroku.

Tablet jest zatem lżejszy, wytrzymalszy, poręczniejszy (zwłaszcza dla młodych ludzi) i nadaje się także do zastosowań, przy których komputer sprawdza się słabo – wszędzie tam, gdzie kluczowe jest sterowanie dotykiem, przewaga tabletu nad laptopem jest wyraźna, a gdy w grę wchodzi jeszcze pismo odręczne lub funkcje rysunkowe, tablet w zestawie ze stylusem staje się naprawdę niezastąpiony. Wygodny i lekki tablet z matowym ekranem świetnie się nada także jako urządzenie do e-podręczników czy po prostu do wygodnego czytania książek.

Warto zatem postawić na tablet, szczególnie jeśli mamy ograniczony budżet. Trzeba pamiętać jednak, że także i tu są urządzenia lepiej i gorzej dopasowane do różnych potrzeb więc warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z możliwościami. Dobrze dobrane urządzenie będzie nam wiernie służyć przez długie lata.

Tablet jak laptop

Skoro zacząłem od wskazania, że tablet może być alternatywą dla laptopa, to swój przegląd oferty urządzeń Huawei zacznę właśnie od maszyny, która powstała właśnie w takim celu – jako sprzęt raczej dla dorosłych niż dzieci i młodzieży. Huawei rekomenduje go bowiem do pracy, szczególnie zdalnej.

Oto jest, najpotężniejszy z tabletów, Huawei MatePad Pro 13,2″ PaperMatte. Duży 13,2″ ekran OLED ma rozdzielczość aż 2880×1920 pikseli, jest w stanie wyświetlić aż 1,07 mld kolorów z przestrzeni barwnej DCI-P3, ma jasność 1000 nit, więc da się go używać w pełnym słońcu. Co więcej, zewnętrzna powierzchnia panelu jest matowa, jak papier, co nie tylko zmniejsza odblaski, ale także minimalizuje zmęczenie oczu.

Tablet wyposażony został w 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane, waży zaledwie 580 g i nawet z dodatkowymi akcesoriami jest bardzo poręczny. Jak przystało na sprzęt dla wymagających, producent oferuje w komplecie klawiaturę i rysik – cały zestaw w promocji wyceniony został na 4299 zł i jest to, jak podaje producent, najniższa cena w historii tego modelu. Duży rozmiar, pełnowymiarowa klawiatura, pojemna bateria – to recepta na udany sprzęt zarówno do domu, jak i na czas podróży służbowej.

Tablety do wszystkiego

Propozycje urządzeń uniwersalnych, które z powodzeniem można wykorzystać zarówno zajęć typowo domowych, jak i edukacyjnych, Huawei rozpoczyna od modelu MatePad 11,5’’ S w wersji Wi-Fi z 8 GB RAM i 256 GB flash. Podobnie jak opisany wyżej poprzednik, cechuje się on wyjątkowym, matowym ekranem, odpornym na powstawanie odblasków, choć nieco mniejszym i innego typu – mamy tu panel 11,5″ LCD IPS 2800 × 1840 pikseli, odświeżany z częstotliwością 144 Hz. W zestawie jest aplikacja rysunkowa GoPaint, która ucieszy miłośników i miłośniczki nieskrępowanego mazania po ekranie.

Tablet dostępny jest w dwóch kolorach – szarym i fioletowym – oraz w dwóch zestawach sprzedażowych:

Tablet z rysikiem za 1499

Tablet z klawiaturą i rysikiem za 1799 zł

Podobnym urządzeniem jest Huawei MatePad 11,5’’ PaperMatte w wersji z Wi-Fi z 8 GB RAM i 256 GB flash – producent rekomenduje ten model typowo do zastosowań edukacyjnych. Zestawy sprzedażowe są nieco tańsze:

Tablet z rysikiem za 1299 zł

Tablet z klawiaturą i rysikiem za 1499 zł

Tablety dla kreatywnych

Dla osób z zacięciem kreatywnym, które nie potrzebują takich maszyn jak MatePad Pro 13,2″ PaperMatte, ale jednocześnie wymagają bardziej zaawansowanych funkcji graficznych i ekranów najwyższej klasy Huawei ma następujące propozycje:

Huawei MatePad Pro 12,2″ PaperMatte – z najwyższej klasy matowym dwuwarstwowym ekranem Tandem OLED PaperMatte o rozdzielczości 2800 × 1840 pikseli, 12 GB pamięci operacyjnej i 512 GB na dane. W zestawie sprzedażowym znalazła się klawiatura oraz wysokiej klasy rysik Huawei M-Pencil 3, wykrywający aż 10 tys. poziomów nacisku i działający z minimalnymi opóźnieniami, oraz rysunkowa aplikacja GoPaint, pozwalająca wykorzystać wszystkie zalety sprzętu. Cena? Tablet w promocji wyceniony został na 3399 zł, podczas gdy najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła 3699 zł. Krótko mówiąc, warto.

Huawei MatePad 12 X PaperMatte – wersja z klasycznym, choć matowym ekranem LCD, cechująca się dzięki temu znakomitym stosunkiem możliwości do ceny i rzecz jasna podobnym zakresem zastosowań. Tablet dostępny w 3 wersjach kolorystycznych (białej, zielonej i różowej), z klawiaturą, rysikiem i aplikacją GoPaint w zestawie wyceniony został na 2199 zł (o 200 zł taniej, niż wynosiła najniższa cena z ostatnich 30 dni).

A co, jeśli szukamy rozwiązań typowo budżetowych?

Osoby poszukujące najbardziej budżetowych rozwiązań również nie odejdą z kwitkiem. Huawei ma bowiem w ofercie także klasyczne tablety z błyszczącymi ekranami, idealne do zastosowań domowych i multimedialnych i mało wymagających użytkowników.

Huawei MatePad SE

Producent proponuje tu dwa modele: bazowy MatePad SE 11’’, wyposażony w Wi-Fi, 6 GB RAM i 128 GB flash, który można kupić już za 599 zł (zamiast 699 zł) wraz z rysikiem gratis, a MatePad 11,5’’ (Wi-Fi, 6 GB / 128 GB) w promocji kosztuje zaledwie 899 zł.

Oferta promocyjna dostępna jest w sklepie firmowym Huawei, a wybrane przeceny wyglądają następująco: