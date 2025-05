Nowy rekord podkręcania! Overclocker przełamał granicę

Kanadyjski overclocker “saltycroissant” jako pierwszy przekroczył granicę 12800 MT/s na platformie Z890, uzyskując najwyższą częstotliwość na DDR5. Rekord świata ustanowiony przez overclockera o nicku “bl4ckdot” został pobity w ciągu jednego dnia. Udało się przy tym zwiększyć prędkość pamięci DDR5 do 12806 MT/s na płycie głównej Z890 Taichi OCF.

Overclocker przełamuje bariery

Spodziewaliśmy się, że minie co najmniej kilka tygodni, zanim zobaczymy nowy rekord świata w podkręcaniu. Wyszło jednak na to, że “bl4ckdot broken”, który osiągnął niesamowite 12 774 MT/s, nie cieszył się tytułem rekordzisty nawet przez 24 godziny. Tego samego dnia jego wynik przebił “saltycroissant”. Nie jest to postać nieznana.

Ten overclocker ustanowił już wiele światowych rekordów podkręcania DDR5 i po raz kolejny znalazł się na szczycie dzięki swoim szalonym 12806 MT/s. “Saltycroissant” użył pamięci Corsair Vengeance DDR5, aby osiągnąć tę prędkość na płycie ASRock Z809 Taichi OCF, która pozostaje jedną z najpopularniejszych płyt głównych Z890 do podkręcania. Zastosowano chłodzenie azotem dla konfiguracji składającej się z Intel Core Ultra 7 265K. Wyniki mówią same za siebie.

Poprzednie rekordy podkręcania mieściły się w zakresie 12 700–12 800 MT/s, a prędkość osiągnięta przez “bl4ckdot broken” była tylko o 2 MHz wyższa od poprzedniego rekordu. Wyniki zostały przesłane do HWBot i zweryfikowane przez CPU-Z. Nowy rekord, wynoszący 12 806 MT/s, osiągnięto przy tym samym opóźnieniu pamięci podręcznej, co poprzedni, tj. CL68-127-127-127-2.

Jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału pamięci DDR5, platforma Z890 pozostaje liderem, a płyta główna Z890 Taichi OCF firmy ASRock jest z pewnością jedną z niewielu płyt głównych, które pomagają overclockerom osiągnąć najwyższe prędkości DDR5. Rekordy świata prawdopodobnie będą nadal łamane w nadchodzących tygodniach, a my jesteśmy całkiem blisko granicy 13 000 MT/s! Taki potencjał istnieje w wielu zestawach pamięci DDR5 RAM od różnych dostawców, jak V-Color, G.Skill i Corsair. Tak więc wszystko jeszcze przed nami.