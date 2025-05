Orange zmienia zasięg w kolejnych miejscach. Wyłączenie starej technologii coraz bliżej

Kolejne regiony bez sieci 3G Orange Polska

W maju 2025 roku Orange wyłącza sieć 3G w dużej części województw – wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz świętokrzyskiego. Zmiany pojawią się też na mniejszych obszarach województwa śląskiego i małopolskiego.

Plany zakładają całkowite wyłączenie sieci 3G do końca 2025 roku. Na sam koniec do wyłączenia zostaną trzy części kraju – województwo pomorskie, Warszawa i okolice oraz tereny górskie na samym południu kraju. Prawdopodobnie wynika to z największego skomplikowania prowadzenia prac w tych obszarach. Pełne plany wyglądają następująco:

Dlaczego Orange wyłącza 3G?

Sieć 3G staje się coraz mniej popularna. Na dobrą sprawę korzystamy z niej nie z własnej woli, a w sytuacji, kiedy w zasięg sieci LTE lub 5G jest w danym miejscu zbyt słaby. W 2023 roku liczba użytkowników 3G spadła do ok 6%.

Utrzymywanie nadajników działających w nieużywanej technologii jest nieopłacalne z punktu widzenia operatorów. Dlatego też prowadzą oni refarming częstotliwości. W przypadku Orange mówimy o paśmie 900 MHz, na którym działa sieć 3G. Po jej wyłączeniu na tej samej częstotliwości uruchamiana jest sieć LTE. Pasmo 900 MHz to pasmo zasięgowe, które nie oferuje wysokich prędkości transmisji danych, ale pozwala na prowadzenie rozmów w znacznie lepszej jakości w ramach technologii VoLTE oraz połączeń wideo w ramach ViLTE.

Orange to niejedyny operator, który wyłącza sieć 3G w Polsce. T-Mobile zakończył ten proces w kwietniu 2023 roku, Play rozpoczął go w marcu 2025 roku, o planach Plusa nic nie wiemy.

Jak przygotować się na zmiany? Czy moja karta obsługuje sieć 3G?

Jeśli wymienialiście kartę SIM w ciągu ostatnich… można śmiało powiedzieć, że 10 lat to nie powinniście się martwić zmianami przeprowadzanymi przez Orange. Wasza karta powinna bez problemu obsługiwać sieć LTE.

Warto jednak zwrócić uwagę szczególnie na osoby starsze. Jeśli macie takie w rodzinie lub swoim otoczeniu, wystarczy wysłać z telefonu bezpłatnego SMS-a o treści KARTA na numer 80233 i w odpowiedzi pojawi się informacja, czy karta SIM znajdująca się w telefonie obsługuje sieć LTE. Jeśli nie, można ją bezpłatnie wymienić na nową w dowolnym salonie Orange. Warto jednak być czujnym, żeby przypadkiem nie wyjść stamtąd z nową umową.