Pierwsze plotki o układzie AMD SoC Ryzen Z2 AI Extreme dla przenośnych komputerów do gier  

AMD zamierza wprowadzić na rynek nową wersję procesora APU Ryzen Z2

Głównym bohaterem tej opowieści jest znany leaker @AnhPhuH, który na platformie X zamieścił ciekawy post, odbijający się mocnym echem w mediach. Sugeruje on, że AMD nie zamierza zwalniać tempa, jeśli chodzi o dominację na rynkach urządzeń przenośnych. Dzięki niedawno ogłoszonej serii APU Z2 firma planuje przenieść wydajność na nowy poziom, szykując dla nas nowy model Ryzen Z2 AI Extreme. Spodziewamy się, że model ten zaprojektowany zostanie specjalnie z myślą o przenośnych konsolach do gier. Będzie bazował na najnowszej architekturze Strix Point, która łączy w sobie rdzenie CPU Zen 5 oraz zintegrowaną grafikę RDNA 3.5.

Obecnie obliczenia związane ze sztuczną inteligencją nie są jeszcze priorytetem w urządzeniach przenośnych, jednak AMD najprawdopodobniej przygotowuje się na przyszłe trendy. Można przypuszczać, że jest to reakcja na układy Lunar Lake firmy Intel, charakteryzujące się znaczącymi możliwościami w zakresie sztucznej inteligencji (mierzone w TOPS). W serii Z2 dedykowanej przenośnym konsolom, jednostka NPU prawdopodobnie nie będzie aktywna. Niemniej jednak, plotki na temat Ryzen Z2 AI Extreme sugerują, że AMD zaoferuje pewne formy akceleracji AI, co może mieć interesujące skutki.

Jeśli faktycznie grupa czerwonych chce mocno rozpanoszyć się ze swoim sprzętem na rynku układów APU, oznaczać to będzie dla nas korzyści w postaci lepszych i bardziej innowacyjnych urządzeń. Jak widać rynek konsol przenośnych zaczyna pęcznieć, i chyba każdy chce go dla siebie, ale jak już wcześniej napisałem, nam może to wyjść tylko na lepsze.