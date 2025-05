Promocja FlexiSpot z okazji Brand Month – zniżki nawet do 50%

Kompletując wyposażenie biura, najpierw warto zaopatrzyć się w odpowiednie biurko, a to nie taka prosta sprawa

Seria biurek E7

Seria biurek Flexispot E7 została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów, dążąc do najwyższych standardów ergonomii i jakości. Producent położył duży nacisk na materiały – mamy tu solidną stal klasy motoryzacyjnej, zapewniającą wytrzymałość. Praktycznie zerowy odstęp między kolumnami gwarantuje płynne i bezwysiłkowe przejścia podczas zmiany wysokości blatu, eliminując wszelkie drgania. Wewnętrzna kolumna o 30% większej grubości znacząco przewyższa standardy branżowe, zapewniając wyjątkową trwałość i odporność na obciążenia. Fundamentem stabilności jest powiększona, 68-centymetrowa stopa, która efektywnie rozkłada nacisk, zapewniając pewne oparcie nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Wysokowydajny system podwójnego silnika z inteligentną skrzynką kontrolną to gwarancja płynnej i cichej pracy. Poziom hałasu podczas regulacji wysokości utrzymuje się poniżej 50 dB, więc można z niego korzystać nie zakłócając spokoju podczas pracy. Każde biurko z serii E7 przechodzi rygorystyczne testy laboratoryjne, symulujące intensywne codzienne użytkowanie. Wytrzymałość na niemal 30 000 cykli podnoszenia oznacza, że biurko będzie niezawodnym towarzyszem przez wiele lat, spełniając wymagania nawet najbardziej intensywnego trybu pracy.

Do dyspozycji mamy też intuicyjny panel dotykowy LED, który zapewnia szybką i responsywną obsługę. Cztery programowalne ustawienia pamięci pozwalają na błyskawiczne przywrócenie preferowanych wysokości blatu. Dodatkowy port USB umożliwia wygodne ładowanie urządzeń mobilnych w trakcie pracy. Zaawansowany system antykolizyjny natychmiastowo zatrzymuje ruch blatu w przypadku wykrycia przeszkody, chroniąc przed przypadkowymi uszkodzeniami. Modele E7, E7 Pro i E7 Plus (E7Q Lite) wyposażono również w blokadę pozycji, zapobiegającą przypadkowym zmianom wysokości, co jest szczególnie przydatne w domach z dziećmi lub zwierzętami. Seria E7 oferuje także szerokie możliwości personalizacji przestrzeni roboczej dzięki dedykowanym akcesoriom, takim jak podstawki pod monitor, szuflady i szafki.

E7 ma udźwig do 125 kg, wysokość regulowaną w zakresie 580-1230 mm oraz szerokość, którą można dostosować w zakresie 1100-1900mm. Pod względem szerokości E7 Pro oferuje taki sam zakres, jednak przy wysokości możemy je ustawić między 635 a 1285 mm, a jego udźwig wynosi do 160 kg. E7 Plus to już prawdziwy siłacz, bo ma nośność 200 kg.

Model E7 kupimy teraz 26% taniej, czyli za 1399 zł (500 złotych mniej niż w regularnej sprzedaży) – promocja trwa od 9 maja do 3 czerwca.

Model E7 Pro dostępny jest z 23-procentową obniżką za 1699 złotych (regularna cena 2199 złotych – ta promocja obowiązuje w dniach 9-11 maja oraz 21 maja – 3 czerwca. Jednak w dniach 12-20 maja można upolować ten model w ramach wielopoziomowej zniżki do 50% taniej.

Model E7 Plus (E7Q Lite) – w dniach 9.05-3.06 kupimy to biurko ze zniżką 32%, czyli za 1899 zł (o 900 złotych mniej niż normalnie). Natomiast od 21.05 do 3.06 będzie dostępny z ekskluzywną zniżką z kodem KOLE7PLUS.

Biurko E9

Model Flexispot E9 to propozycja dla tych, którzy poszukują wyjątkowej stabilności i nowoczesnych rozwiązań. Ulepszone kolumny z półokrągłym przegubem w podstawie typu Semi-T gwarantują zwiększoną stabilność biurka. Wykonano je z wysokiej jakości stali węglowej nogi o imponującej grubości 95,6 mm, dzięki czemu stanowią najsolidniejszą konstrukcję kolumnową na rynku. Imponująca nośność do 180 kg pozwala na umieszczenie wielu ciężkich urządzeń. Inteligentny ekran dotykowy ułatwia regulację wysokości, a cztery programowalne ustawienia pamięci pozwalają na szybki dostęp do ulubionych pozycji. Funkcja blokady pozycji chroni przed przypadkową zmianą wysokości, a praktyczny port USB umożliwia ładowanie urządzeń. Estetyczny wygląd zapewnia magnetyczna osłona kabli.

Wielopoziomowa zniżka pozwoli nam na kupienie tego fotela do 50% taniej od regularnej ceny 2499 zł, ale tylko w dniach 21.05-3.06.

Skoro biurko już mamy, czas na fotel, a jego wybór to również niełatwa sprawa

Ergonomiczny fotel BS5

Wyróżnij swoje biuro paletą barw dzięki ergonomicznym fotelom BS5 i BS5 Pro (z podnóżkiem), dostępnym w klasycznej czerni, świeżej zieleni, eleganckiej szarości, subtelnej moreli i ciepłym różu. Te stylowe krzesła nie tylko cieszą oko, ale przede wszystkim gwarantują komfort podczas długich godzin pracy. Starannie zaprojektowane, wspierają prawidłową postawę dzięki idealnie dopasowującemu się zagłówkowi, adaptacyjnemu systemowi lędźwiowemu i stabilnej trójkątnej ramie oparcia. Możliwość odchylenia oparcia do 135° pozwala na relaks i redukcję zmęczenia mięśni, a w wersji BS5-Pro dodatkowy wysuwany podnóżek zapewnia jeszcze większy komfort podczas przerw. Oddychająca siateczkowa tkanina utrzymuje chłód, a miękka poduszka siedzenia w kształcie podwójnego łuku z pogrubioną gąbką zapewnia ulgę dla pośladków i nóg. Całość dopełnia elastyczne siedzisko z obrotem o 360° i stabilna pięcioramienna podstawa, a maksymalna nośność krzesła wynosi 136 kg.

Model BS5 w kolorze czarnym kupimy za 899 złotych, czyli 10% taniej niż w regularnej sprzedaży, gdzie kosztuje 999zł. Pozostałe kolory dostępne są z 9-procentową obniżką za 999 zł z 1099 zł. Jeśli chcemy wersję Pro, czyli tę z podnóżkiem, to dzięki 8-procentowej zniżce kupimy ją nie za 1199 zł, tylko za 1099 zł. Ta promocja trwa od 9 maja do 3 czerwca.

Fotel biurowy BS14

Ergonomiczne krzesło biurowe BS14 zostało zaprojektowane z myślą o dynamicznym wsparciu ciała, dostosowując się do naturalnych ruchów i zapewniając optymalną postawę. Jego biomechaniczna konstrukcja ma na celu łagodzenie dolegliwości w dolnej części pleców, szyi i ramion. Krzesło oferuje blokadę odchylenia w zakresie 98° – 125° z regulacją naprężenia i synchronizacją pochylenia, umożliwiając płynną zmianę pozycji. Niezależne wsparcie lędźwiowe z możliwością regulacji góra-dół dopasowuje się do kształtu pleców, redukując nacisk na kręgosłup. Przytulne śledzenie pleców pozwala oparciu poruszać się wraz z ciałem, zapewniając dynamiczne wsparcie. Użytkownik ma do wyboru poduszkę piankową lub z pełnej siatki. Innowacyjne pochylenie fotela do przodu o 8° zapobiega garbieniu się, poprawia krążenie krwi i zwiększa komfort siedzenia. Wielofunkcyjne podłokietniki oferują regulację w wielu płaszczyznach, a regulowana wysokość i głębokość siedziska pozwalają na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb, zapewniając prawidłowe ułożenie ciała i zmniejszając obciążenie. Maksymalny udźwig fotela wynosi 136 kg.

Regularna cena fotela BS14 wynosi 1799 złotych, jednak od 12 do 20 maja możemy liczyć na wielopoziomową zniżkę, która maksymalnie wyniesie 50%.

Nie potrzebujesz fotela do biurka? Więc może coś do relaksu, drzemki i poczytania książki, czyli seria Lotus

Fotel Lotus to innowacyjne 3w1 rozwiązanie, łączące funkcje eleganckiego fotela akcentującego, wszechstronnego fotela obrotowego i komfortowego fotela bujanego. Dzięki łatwej transformacji i możliwości dostosowania pozycji oraz kątów, idealnie sprawdzi się do relaksu, czytania lub drzemki, oszczędzając przy tym cenną przestrzeń. Dostępny w 14 kolorach i 5 różnych materiałach (len, bouclé, leathaire, chenille, velvet), pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji. Trwałość fotela Lotus została potwierdzona testami wytrzymałościowymi, gwarantując długie lata użytkowania zarówno w domu, jak i w wynajmowanych mieszkaniach. Dostępne są modele ze sterowaniem ręcznym lub elektrycznym.

Lotus Basic: Nie posiada funkcji obrotu, oferuje dwie pozycje ustawienia, brak funkcji bujania i przestrzeni do przechowywania.

Lotus Standard: Nie jest elektryczny, ale oferuje pełny obrót o 360 stopni, funkcję bujania, dwie pozycje ustawienia oraz wygodną przestrzeń do przechowywania.

Lotus Pro: Oferuje obrót o 270 stopni, nieograniczoną liczbę regulowanych pozycji oparcia, funkcję bujania, elektryczne sterowanie, port USB-C oraz praktyczną przestrzeń do przechowywania

Lotus Smart: Łączy wszystkie funkcje modelu Pro, a dodatkowo wyposażony jest w leniwy stojak, idealny do wygodnego korzystania z ekranu podczas relaksu, rozmów wideo czy udawanej pracy, z możliwością bezprzewodowego zasilania.

Serię Lotus kupimy w promocji w dniach 9 maja – 6 czerwca, jednak tu musicie być czujni, bo cena zależy nie tylko od wersji, ale też od obicia.

Lotus Basic dostępny jest ze zniżką 18% za 2299 zł (cena regularna 2799 zł, co daje nam obniżkę o 500 zł).

Lotus Standard – wersja materiałowa jest teraz przeceniona z 3299 zł na 2599 zł (obniżka o 700 zł, czyli 21%), za wariant skórzany zapłacimy teraz 2699 zł zamiast 3399 zł (zniżka 21%).

Lotus Pro – w wersji materiałowej dostępny jest ze zniżką 600 zł (17%), a więc za 2999 zł zamiast 3599 zł, natomiast wersję skórzaną kupimy za 3099 zł zamiast 3699 zł, co daje nam obniżkę o 600 zł (16%).

Lotus Smart – tutaj również producent oferuje zniżkę 600 zł (16%), dzięki czemu zapłacimy za ten model 3199 zł zamiast 3799 zł.

Mamy już na czym siedzieć i przy czym pracować, więc teraz przyszedł czas na przechowywanie, a do tego idealnie nada się seria Tulip CB10

Seria wielofunkcyjnych szafek Tulip CB10 to stylowe rozwiązania do przechowywania, dostępne w wielu konfiguracjach i bogatej palecie kolorystycznej, pozwalającej na odejście od klasycznej czerni i bieli. Regulowane wewnętrzne przegrody zapewniają nieograniczone możliwości organizacji przestrzeni, idealne do przechowywania książek, dokumentów czy codziennych przedmiotów. Specjalnie zaprojektowane otwory wentylacyjne gwarantują cyrkulację powietrza, chroniąc przed wilgocią. Wysokie nóżki ułatwiają sprzątanie i wizualnie powiększają przestrzeń.

Charakterystyka poszczególnych wersji szafek Tulip CB10:

Wersja Standard: Dostępna w dwóch rozmiarach: 100 cm (szer.) x 40 cm (gł.) x 64 cm (wys.): Udźwig panelu górnego 35 kg, każdej przegrody 25 kg. Idealna do sypialni i przedpokojów. 80 cm (szer.) x 40 cm (gł.) x 120 cm (wys.): Udźwig panelu górnego 35 kg, każdej półki 25 kg. Pojemna, sprawdzi się w salonach i magazynach.

Dostępna w dwóch rozmiarach: Wersja Stage: Wyposażona w szklane drzwiczki do eksponowania ulubionych przedmiotów. Posiada regulowane przegrody wewnętrzne. Konstrukcja zwiększająca stabilność z udźwigiem górnego panelu do 67 kg i pojedynczej półki do 34 kg. Wysokość z nogami 100 cm, szerokość 78 cm, głębokość 38 cm oraz zabezpieczenie przed wywróceniem.

Wyposażona w szklane drzwiczki do eksponowania ulubionych przedmiotów. Posiada regulowane przegrody wewnętrzne. Konstrukcja zwiększająca stabilność z udźwigiem górnego panelu do 67 kg i pojedynczej półki do 34 kg. Wysokość z nogami 100 cm, szerokość 78 cm, głębokość 38 cm oraz zabezpieczenie przed wywróceniem. Wersja Hybrid: Łączy konstrukcję standardową z dodatkowymi szufladami na dole, idealnymi do przechowywania dokumentów. Oferuje łatwą adaptację układu przegród. Wysokość z nogami 120 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm.

W dniach 9.05-3.06 seria Tulip CB10 dostępna będzie w promocyjnych cenach:

Wersję Standard w kolorze czarnym lub białym kupimy za 499 złotych, a więc ze zniżką 200 zł (29% od ceny regularnej wynoszącej 699 zł). Jeśli chcemy ją w innych kolorach, to zamiast 799 zł zapłacimy teraz 649 zł, a to dzięki zniżce o 150 zł (19%).

Wersja z szufladami, w czerni albo bieli kosztować nas będzie 699 zł zamiast 849 zł – obniżka o 150 zł (18%). Natomiast pozostałe kolory kupimy za 799 zł, czyli również 150 złotych taniej (16%) niż w regularnej sprzedaży, gdzie kosztują 949 zł.

Wersja ze szklanymi drzwiami to już koszt 699 zł (w czerni lub bieli) i 799 zł (w pozostałych kolorach), tutaj w obu przypadkach mamy zniżkę o 250 złotych od ceny regularnej (odpowiednio 26 i 24%).

