realme 14 5G – mocarna bateria to tylko początek jego zalet

realme 14 5G w obudowie klasycznej lub futurystycznej

realme 14 5G jest dostępny w trzech wariantach – czarnym, różowym oraz Mecha Silver. Dwa pierwsze to idealny wybór dla tradycjonalistów. Osób szukających eleganckiego, ale stonowanego smartfonu.

Wariant srebrny, który widzicie na zdjęciach w tym materiale, to zdecydowanie jeden z najbardziej efektownych smartfonów, jakie trafiły na rynek w ostatnich miesiącach. Nieco futurystyczny, trochę gamingowy, ale na pewno przyciągający wzrok. Choć producent zdaje się pamiętać, że nie każdy może się zdecydować na tak odważną stylistykę. Niemniej, jest to ciekawa odskocznia od rynkowych trendów.

Obudowa ma płaskie krawędzie, dzięki temu świetnie leży w dłoni oraz jest bardzo wytrzymała. W tej półce cenowej ze świecą można szukać smartfonów, których obudowy spełniają normę IP69, która oznacza całkowitą pyłoszczelność, odporność na wysoką temperaturę (do 80 stopni Celsjusza) oraz silne strumienie wody o ciśnieniu do 100 barów. Czyli mówiąc wprost, jeśli realme 14 5G Wam się pobrudzi, to myjecie go pod kranem, suszycie i używacie dalej.

realme 14 5G zawstydza konkurencję ekranem

Panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala o rozdzielczości 1400 x 1080 pikseli ze 120 Hz odświeżaniem obrazu brzmi jak specyfikacja smartfonu, którego cena mogłaby oscylować w okolicach 3 000 zł. Tymczasem w cenie niemal o połowę niższej dostajemy świetny ekran. Z perfekcyjną czernią, ładnie nasyconymi, żywymi kolorami oraz bardzo dobrą dynamiką obrazu, jaką daje wysoka częstotliwość odświeżania. Na ten ekran zwyczajnie chce się patrzeć.

Wyświetlacz może też dbać o nasze oczy. Wystarczy w Ustawieniach uruchomić automatyczne dostosowanie temperatury barwowej do otoczenia oraz naszego poziomu zmęczenia. Dzięki temu ekran nie będzie nas atakować zimnymi, niebieskimi barwami w porach wieczornych. Co nie tylko zadba o oczy, ale też w dłuższej perspektywie ułatwi nam spokojne zasypianie.

realme 14 5G ma odpowiedni zapas wydajności

Płynny ekran byłby niczym bez podzespołów, które będą w stanie zapewnić płynne wyświetlanie obrazu. W realme 14 5G dba o to procesor Qualcomm Snadpragon 6 gen 4 w parze z 12 GB pamięci RAM. Mamy więc duży zapas pamięci operacyjnej oraz najnowszą generację procesora przeznaczoną dla urządzeń ze średniej półki. Takie połączenie gwarantuje nam nie tylko płynne działanie na co dzień, ale też sprawdza się podczas grania w gry, nawet te bardziej wymagające jak choćby Diablo Immortal.

Podczas grania przydaje się dedykowany tryb gamingowy oraz aktywne chłodzenie z dużą komorą parową. Dzięki temu w trakcie rozgrywki smartfon nie przegrzewa się, a temperatura w jego wnętrzu potrafi spaść nawet o 20 stopni Celsjusza.

Pamięć operacyjna przydaje się też do sprawnego działania funkcji AI i tutaj warto pochwalić realme za to, że dostajemy funkcję przydatne, a nie dorzucone na siłę, bo dzisiaj nie wypada mieć smartfonu bez funkcji sztucznej inteligencji.

Przydatne, a nie marketingowe funkcje AI

Przede wszystkim są to funkcje związane z edycją zdjęć. Gumka AI to świetne narzędzie, z którego sam korzystam w profesjonalnych narzędziach do edycji fotografii. Pozwala usunąć niechciane obiekty we zdjęć. Nie pasuje nam kwiatek w tle? Ktoś szedł nam w kadr? Mamy ładny widok, ale ten kosz na śmieci psuje obrazek? Wystarczy zaznaczyć obiekt na zdjęciu, a AI go usunie i wygeneruje taki fragment obrazka, który skutecznie zamaskuje wolną przestrzeń. Z kolei Wyraźna Twarz AI to idealne wsparcie zdjęć portretowych. Tryby portretowe w smartfonach mają to do siebie, że mocno rozmywają otoczenie twarzy, czasem zahaczając o samą twarz. Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie wyostrzyć niedoskonałości.

Do tego mamy dwie funkcje, zażartujmy, kołowe. Pierwsza to dobrze znane na rynku Circle to Search. Czyli wystarczy, że zakreślimy koło na ekranie, a smartfon automatycznie wyszuka zaznaczony obiekt na ekranie. Przykładowo, jeśli spodobają nam się buty widoczne na zdjęciu, to po zakreśleniu ich kołem możemy sprawdzić w sieci jaki to model i gdzie je kupimy. Z kolei Inteligentna pętla AI to usprawnienie korzystania ze smartfonu. Tutaj też weźmy przykład – robimy zrzut ekranu, przycinamy go, następnie przytrzymujemy i przesuwamy do boku ekranu. Tam otwiera się wspomniana pętla sugerując aplikacje, do których możemy przenieść nasz zrzut. Dzięki temu w prosty sposób możemy go dołączyć do wiadomości lub umieścić obraz w mediach społecznościowych, jak choćby w relacji na Instagramie.

AI znajdziemy też w aparacie w funkcji Trybu Migawki AI. Jest to nic innego jak uchwycenie i wręcz zamrożenie dynamicznego ujęcia w bardzo krótkim czasie otwarcie migawki, które dodatkowo zostaje delikatnie wyostrzone za pomocą sztucznej inteligencji. realme 14 5G został wyposażony w jeden aparat główny z matrycą OmniVision o rozdzielczości 50 Mpix. To uniwersalny aparat z szerokokątnym obiektywem, a dzięki wysokiej rozdzielczości możemy skorzystać z niewielkiego zoomu, bez obaw o drastyczną utratę jakości obrazu. Podczas fotografowania wspiera go dodatkowy aparat pełniący rolę czujnika głębi ostrości. Do dyspozycji mamy też bardzo użyteczną, optyczną stabilizację obrazu, która szczególnie przydaje się podczas nagrywania wideo.

realme 14 5G ma mocarny akumulator na lata

realme 14 5G może pochwali się potężnym akumulatorem o pojemności aż 6 000 mAh. To cały czas rzadko spotykana wartość, dzięki której osoby używające smartfonu w umiarkowanym stopniu będą musiały ładować go nie częściej jak co dwa dni. Z kolei gracze i bardziej aktywni użytkownicy będą mieć spory problem z rozładowaniem go w połowie dnia.

Przy tej pojemności przydałoby się mieć szybkie ładowanie, inaczej uzupełnienie energii mogłoby trwać długie godziny. Dlatego też mamy tu ładowanie z technologią SuperVOOC o maksymalnej mocy 45 W. Dodatkowo producent przekonuje, że akumulator zachowuje swoją żywotność nawet po 1400 cyklach ładowania, więc możemy śmiało powiedzieć, że realme 14 5G to smartfon na lata.

realme 14 5G – dużo możliwości w bardzo dobrej cenie

realme 14 5G debiutuje w bardzo dobrej cenie. Wszystkie wspomniane możliwości to tylko część tego, co oferuje ten smartfon, a producent zadbał o to, aby w kontrze do wysokich możliwości pojawiła się niewygórowana kwota, jaką przyjdzie nam za niego zapłacić. Mówimy o kwocie 1 599 zł, a w dniach od 9 do 29 maja możemy go kupić taniej, bo za 1 299 zł. Promocja dotyczy wariantu z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.