Revolut i komunikacja miejska w Polsce zapałały do siebie miłością

Kupowanie biletu komunikacji miejskiej z poziomu aplikacji Revolut jest banalnie proste: po zaktualizowaniu programu, wybieramy z dolnego menu zakładkę Więcej, a tam znajdziemy ikonę z symbolem autobusu (Transport). Następnie z listy w górnym prawym rogu wybieramy jedną z obsługiwanych przez usługę 50 miejscowości oraz typ biletu. Jak informuje serwis Cashless.pl, w niektórych miastach będzie trzeba jeszcze wpisać dodatkowe dane (np. numer linii lub pojazdu) oraz rzecz jasna potwierdzić płatność. Co prawda w oficjalnej informacji prasowej Revolut Polska nie ma o tym wzmianki, ale nowa funkcja jest efektem umowy podpisanej przez Revoluta z operatorem aplikacji SkyCash.

Wszystko staje się jasne, kiedy pierwszy raz chcemy skorzystać ze wspomnianej usługi, ale naszym oczom ukazuje się regulamin wspomnianego operatora do zaakceptowania. Z tego co widzę, dla Warszawy dostępne są wszystkie podstawowe typy biletów komunikacyjnych (20-minutowy, 75-minutowy, dobowy, weekendowy, jak również warianty dla studentów i emerytów). Oczywiście finalnie otrzymujemy kod QR, który należy okazać do kontroli. Sam jestem ciekaw czy wspomniane rozwiązanie sprawdzi się i przyczyni do zwiększenia liczby aktywnych użytkowników Revoluta w Polsce. Osobiście korzystam do kupowania biletów z aplikacji bankowej, więc to w zasadzie nie będzie dla mnie.

To już kolejna spora nowość dla polskich użytkowników Revoluta. Niedawno pisałem o uruchomieniu jeszcze przed wakacjami programu lojalnościowego RevPoints. Program działa już w innych krajach i nagradza użytkowników punktami za wydatki i aktywności w aplikacji. Zdobyte punkty będzie można wymieniać na zniżki na zakupy, podróże, noclegi oraz mile lotnicze. Im efektywniejsze korzystanie z usług Revolut, tym więcej punktów zgromadzi użytkownik. RevPoints został uruchomiony w lipcu ubiegłego roku w Wielkiej Brytanii, a następnie program został rozszerzony na kolejne kraje. Revolut dumnie podkreśla popularność programu w krajach, gdzie już działa.