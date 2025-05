Cały panel OLED jako czytnik linii papilarnych? Samsung podnosi poprzeczkę

Nowy panel OLED od Samsunga wyposażono w zintegrowaną warstwę organicznych fotodiod (OPD), które umożliwiają wykrywanie linii papilarnych oraz, co zaskakujące, są w stanie mierzyć tętno i ciśnienie. Wykorzystują do tego fakt, że światło odbija się inaczej w zależności od skurczu i rozkurczu naczyń krwionośnych. Warstwa OPD następnie przetwarza te dane i analizuje pozyskane informacje o stanie zdrowia. W przeciwieństwie do obecnych czytników linii papilarnych wbudowanych w ekrany, które są oddzielnymi sensorami umieszczonymi pod panelem OLED, tutaj cała powierzchnia wyświetlacza pełni rolę skanera biometrycznego. To oznacza, że możemy odblokować telefon, autoryzować płatności czy uzyskać dostęp do aplikacji, dotykając ekranu w dowolnym miejscu.

Choć smartfony są pierwszym oczywistym polem zastosowania technologii, ma ona potencjał, by trafić do tabletów, laptopów, a nawet urządzeń inteligentnego domu. Wyobraźmy sobie laptopa, który odblokowuje się po dotknięciu ekranu w dowolnym miejscu, bez potrzeby wpisywania haseł czy korzystania z zewnętrznych skanerów. Co prawda technologia Sensor OLED Display została już dokładnie opisana w artykule opublikowanym w biuletynie Communications Engineering, będącym częścią portfolio magazynu naukowego Nature, ale prezentacja na SID Display Week 2025 to jej pierwsze wyjście na świat. Odwiedzający mogli przy okazji sprawdzić skuteczność całego rozwiązania, grając w grę “Digital Dalgona” (oczywiste nawiązanie do słynnej gry z serialu Squid Game) na panelu Sensor OLED, wykorzystując światło lasera do wycinania kształtów.

Pełnoekranowa biometria to jedno, ale sami przyznacie, że możliwość mierzenia tętna lub ciśnienia krwi za pomocą ekranu to jednak kompletnie nowy poziom. Użytkownicy mogliby sprawdzać swoje podstawowe parametry życiowe bez potrzeby noszenia dodatkowych urządzeń, takich jak smartwatche, a również i one często pozostawiają w tym względzie wiele do życzenia. Dla osób dbających o zdrowie czy monitorujących stale swoje samopoczucie może to być tzw. “gamechanger”. Jak znam życie, technologia stanie się też nieco bardziej przyjazna dla osób mniej zaawansowanych, których trudno nauczyć nawet pozornie tak prostej rzeczy, jak przykładanie palca do konkretnego obszaru na ekranie telefonu.