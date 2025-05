Tiny Corp rozwiązuje największy problem MacBooków z procesorami M1, M2 i M3

Apple konsekwentnie unikało wdrożenia obsługi eGPU w swoich chipach M1, M2 i M3

Zacznijmy od podstaw: jeśli chciałeś podłączyć zewnętrzną kartę graficzną do swojego komputera, zazwyczaj potrzebowałeś złącza PCIe lub Thunderbolt/USB4. Starsze urządzenia często nawet nie miały takiej możliwości, za to w przypadku Maców i MacBooków z procesorami Apple Silicon sytuacja była jeszcze gorsza.

Powodem tego jest brak odpowiednich sterowników i różnice w budowie tych systemów. Skutkowało to tym, że mimo iż komputery Apple’a z własnymi czipami są bardzo wydajne, osoby pracujące z AI odczuwały brak możliwości podłączenia zewnętrznej mocy obliczeniowej GPU, co utrudniało szybkie przetwarzanie danych, które jest dla tych dziedzin tak ważne.

Na szczęście firmie Tiny Corp udało się coś w tym temacie ruszyć. Aby uruchomić eGPU przez USB3, firma wymaga adaptera z układem ASM2464PD i karty graficznej AMD. Testowany adapter ADT-UT3G standardowo działa tylko z Thunderbolt 3/4 i USB4, ale zespół prawdopodobnie zmodyfikował jego oprogramowanie, aby umożliwić tryb USB3 bez bezpośredniego PCIe. Kontroler prawdopodobnie tłumaczy komendy PCIe na pakiety USB i odwrotnie, choć szczegóły techniczne nie są znane.

Rozwiązanie do obsługi eGPU przez USB3 jest dość toporne, przez co ma pewne ograniczenia. W ten sposób omija sterowniki GPU na poziomie jądra, wymaga konkretnego adaptera z układem ASM2464PD i karty AMD. Takie wykorzystanie USB3 (10 Gb/s) oznacza wolniejsze ładowanie modeli w porównaniu do PCIe.

Oczywiście działa dzięki niestandardowym sterownikom przestrzeni użytkownika, ograniczając kompatybilność do GPU AMD RDNA 3/4 (z potencjalnym wsparciem dla RDNA 2). Funkcjonalność jest dostępna w głównej gałęzi Tiny Grad dla posiadaczy kompatybilnego sprzętu. Oczywiście otwiera to możliwości korzystania z zewnętrznych kart graficznych na komputerach z układami Apple M1, M2 i M3, co dotąd było niemożliwe. Dla twórców AI i ML oznaczać to może znaczną poprawę wydajności, zwłaszcza w przypadku zadań wymagających intensywnych obliczeń GPU, ale miejmy nadzieję, że na tym nie koniec.