Twoje hasło najpewniej nadal jest beznadziejne. Potwierdzają to badania

Jeszcze w 2022 roku Joanna pisała o liście najgorszych haseł przygotowywanej przez NordPass. Lata edukacji na temat cyberbezpieczeństwa na całym świecie najwyraźniej nie mają siły przebicia się do przeciętnego obywatela. Przed prawie 3 laty najpopularniejsze były hasła pokroju “password”, “123456” czy “qwerty”. NordPass zaktualizował tę listę i pod koniec 2024 roku… wyniki są dość podobne. W dalszym ciągu czołową dziesiątkę dominują hasła, które da się złamać w mniej niż sekundę, a oprogramowanie jest coraz bardziej wyspecjalizowane, także dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji.

O hasła należy dbać, choć czasem nawet zachowania gigantów technologicznych do tego zniechęcają. W ubiegłym roku Meta została ukarana za przechowywanie haseł w pliku tekstowym. Zapewne było to jedną z motywacji do uruchomienia dwuskładnikowego logowania, przy którym należy potwierdzić swoje logowanie albo z pomocą drugiego urządzenia, albo kodu wysłanego na aplikację Whatsapp. Wycieki niestety są też coraz częstszym widokiem także w polskiej części internetu. Przykładem chociażby przypadek strony sklepbaterie.pl z artykułami AGD. Wyciekły dane ponad 200 tysięcy klientów.

Jak zawsze najlepszą praktyką w takim przypadku jest zmiana hasła, pod warunkiem, że nie decydujemy się na rozwiązania banalne. A jak pokazują badania na ponad 19 miliardach haseł, to bardzo częsty scenariusz.

Twoje hasło najpewniej jest za krótkie i za proste

Badacze z Cybernews ujawnili wyniki badań wycieków haseł z okresu kwietnia 2024 do kwietnia 2025 roku. W tym czasie doszło do wycieków z między innymi serwisu Snowflake zajmującego się przechowywaniem danych w chmurze, jak i SOCRadar.io z ponad 300 milionami adresów e-mail. W efekcie z różnych stron internetu do badaczy trafiło dokładnie 19 030 305 929 haseł ważących 2013 gigabajtów. Wystarczyło do tego 200 cyberincydentów.

Długość przeciętnego hasła najczęściej nie wykracza poza dolny limit (fot. Cybernews)

Ponad 42% haseł wykorzystywanych przez ludzi ma od 8 do 10 znaków. Często są to minimalne długości wymagane przez strony intenetowe. Spośród całej puli 28% przypadków to hasło tylko z małymi literami i cyframi, a więc niejednokrotnie o mniejszym wysiłku podczas wpisywania. Gdy nie jest to wymogiem, część haseł potrafi mieć nawet 5 znaków. Znacząco wzrasta liczba haseł mających 15 znaków, co z jednej strony jest dobre, a z drugiej każe przypomnieć o górnym limicie długości na części stron internetowych.

Typy haseł według poziomu ich skomplikowania (fot. Cybernews)

W teorii mogłoby cieszyć, że również w 28% przypadków hasło zawiera litery w różnym rozmiarze oraz cyfry, a także kolejne 28% haseł z literami różnej wielkości, numerami i znakami specjalnymi. Okazuje się jednak, że nawet wymogi części stron internetowych nie motywują użytkowników do zrezygnowania z lenistwa. Sekwencja “1234” została znaleziona w ponad 727 milionach haseł (4%). Angielskie “Password” odnaleziono ponad 56 milionów razy, a “admin” -w 53 milionach przypadków. Problemem jest nie tylko to, że te frazy się pojawiają, ale że pomagają rozszyfrować także i trudniejsze hasła, gdy hackerzy zyskują sposób na rozszyfrowanie całego kodu zabezpieczającego bazy danych.

Tylko 6% wszystkich haseł można uznać za unikatowe. To mniej niż 8% przypadków, w których hasło zawiera imię. Globalnie najpopularniejsze jest niedługie “Ana”. Jeśli jest jednak jakieś szczęście w tym całym hasłowym nieszczęściu, to dość częste użycie słowa “love”. Angielska “miłość” pojawiła się w 87 milionach haseł. Nasza natura nie jest jednak pozbawiona i tej bardziej wulgarnej strony. W aż 165 milionach haseł jest miejsce dla “ass” (z angielskiego: dupa), choć ta fraza może po prostu być częścią słów “password”. Bardziej wyraźne przykłady to 16 milionów użyć słowa “fuck” lub “bitch” w 3,2 miliona przypadków.

Dwuskładnikowe logowanie to niezbędne minimum, ale jak nie uprzykrzać życia ludziom?

Z racji nietypowego zawodu wielokrotnie muszę logować się na nowo na urządzeniach i nie ma bardziej irytującej rzeczy niż przejście przez kilkuskładnikowe logowanie się do banku razem z podaniem PESEL-u, aliasu, telefonem ze zautomatyzowanego systemu, ustawieniem nowego PIN-u i wpisaniem kodu z SMS-a tylko po to, by dowiedzieć się, że przekroczyłem limit zaufanych urządzeń. To jeden z niewielu tak uciążliwych przypadków, a nikt nie chciałby stracić dostępu do konta bankowego, ale procedura pozostawia we mnie niechęć do korzystania z aplikacji na niektórych urządzeniach.

Odcisk palca to naturalne zabezpieczenie, ale też można je sfabrykować

Z pewnością część użytkowników niemających na co dzień styczności z logowaniem na swoich urządzeniach może czuć się zniechęcona do jakichkolwiek zmian. Oczywiście producenci telefonów i twórcy przeglądarek coraz częściej proponują nam korzystanie z menedżerów haseł i to niejednokrotnie sporo upraszcza. Jest to jednak wyłącznie przerzucenie ciężaru wiedzy o hasłach na inne narzędzie, a nie faktyczne rozwiązanie problemu.

Przyszłością zdaje się wykorzystanie wskazań biometrycznych jako uniwersalnego klucza, z którego możemy skorzystać na wielu urządzeniach. Tu jednak przypomina się cytat Dwighta z amerykańskiego The Office i słynne już zdanie “Kradzież tożsamości to nie żart”. W przypadku dostania się hakerów do naszych danych biometrycznych nikomu raczej nie będzie do śmiechu. Warto zatem dla własnego spokoju nie powtarzać haseł na wielu serwisach, korzystać z co najmniej dwuskładnikowego logowania, a jeśli czujecie taką potrzebę, mieć przy sobie fizyczne klucze zabezpieczające.