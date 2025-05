Home Tech Wiadomości Google wprowadzają funkcję, na którą czekało wiele osób

Wiadomości Google wprowadzają funkcję, na którą czekało wiele osób

Wiadomości Google to oficjalna aplikacja Google do obsługi wiadomości. Korzysta z protokołu Rich Communication Services (RCS), standardu branżowego do pisania wiadomości, który zastępuje SMS i MMS. Otrzymała właśnie funkcję, która znacznie podniesie komfort użytkowania.