Wikipedia otrzyma wsparcie od SI. Ale nie rezygnuje z ludzi

Relacja Wikipedii z AI nie jest niczym nowym, a jej ogromny zbiór artykułów posłużył jako niezrównany zbiór danych do trenowania dużych modeli językowych. Fundacja wskazała kilka obszarów, w których zainwestuje w AI, aby zwiększyć liczbę wolontariuszy Wikipedii.

Wikipedia nabierze wiatru w żagle?

Nadchodzące zmiany pozwolą moderatorom i patrolującym Wikipedię spędzać czas “na tym, co chcą osiągnąć, a nie na tym, jak technicznie to osiągnąć”. Na przykład automatyzacja rutynowych i powtarzalnych zadań, które nie wymagają ludzkiej oceny ani decyzji. Ponadto organizacja non-profit będzie używać SI, aby poprawić dostęp do informacji, jakie zawiera Wikipedia. Zautomatyzuje tłumaczenie i adaptację popularnych tematów, pomagając redaktorom dzielić się lokalnymi perspektywami lub kontekstem.

Poza tym Fundacja będzie używać generatywnej SI do skalowania onboardingu nowych wolontariuszy Wikipedii z ukierunkowanym mentoringiem. Należy przy tym podkreślić, że Wikimedia nie planuje zastępowania ludzkich kuratorów AI. Jak mówi: “społeczność wolontariuszy stojących za Wikipedią jest najważniejszym i wyjątkowym elementem sukcesu Wikipedii. Przez prawie 25 lat redaktorzy Wikipedii badali, rozważali, dyskutowali, budowali konsensus i wspólnie pisali największą encyklopedię, jaką kiedykolwiek widziała ludzkość”.

Wikimedia planuje wdrożyć swoją strategię SI w ciągu najbliższych trzech lat i corocznie ją przeglądać, aby wprowadzać niezbędne zmiany. Jednym z wyzwań, przed którymi stoi, jest to, czy używać SI do generowania treści, czy raczej do integralności treści w Wikipedii?

Jak na razie Wikimedia postanowiła nadać priorytet wykorzystaniu sztucznej inteligencji w celu pomocy redaktorom w zapewnieniu integralność treści, ponieważ nowa wiedza encyklopedyczna może być dodawana tylko w tempie, które redaktorzy są w stanie obsłużyć. Większe inwestowanie w generowanie treści mogłoby przytłoczyć ich możliwości. Jednak równowaga między moderacją a generowaniem może się zmieniać z czasem.